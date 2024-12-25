vivo X200 Ultra'nın kamera özellikleri gün yüzüne çıktı. Gelen bilgiler, vivo'nun yeni amiral gemisi telefonunun fotoğraf ve video performansıyla fark yaratacağını düşündürüyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen amiral gemisi telefonu X200 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı. Sektörün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station tarafından sızdırılan özellikler, vivo X200 Ultra'nın 2025'te en çok konuşulan modellerden bir tanesi olacağını gözler önüne seriyor.

Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre vivo X200 Ultra'da üçlü kamera kurulumu bulunacak. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera yer alacak. Telefonun ana kamerası, optik görüntü sabitleme (OIS) ve geniş diyafram açıklığı ile özellikle de düşük ışık performansında fark yaratacak.

Dahası da var!

vivo X200 Ultra, en çok da içerik üreticileri memnun edecek gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefon, video çekim performansı ile de mest edecek. Bu bağlamda; tüm kameralar, 120 fps 4K video çekimlerine izin verecek. Ayrıca lensler arasında geçiş de mümkün olacak. vivo'nun yeni bir görüntüleme çipine ev sahipliği yapacak X200 Ultra, bu çip ile görüntü kalitesini ve işlem hızını artıracak.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, vivo X200 Ultra'nın Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle çalışacağını ortaya koydu. 2K çözünürlük desteği sunan 120 Hz'lik bir ekranla donatılacak telefon, 100W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh'lık batarya ile eşleştirilecek. Eğer tüm bunlar doğru çıkarsa vivo X200 Ultra, sunduğu tüm özelliklerle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.