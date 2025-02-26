vivo'nun yeni X200 Ultra modelinde kamera deneyimini bir üst seviyeye çıkararak video çekimi konusunda iPhone'ları geride bırakarak Android telefonlar için büyük bir adım atacağı öne sürüldü.

vivo, hâlihazırda çok etkileyici özelliklerle gelen cihazlara sahip amiral gemisi X200 serisine yepyeni bir model ekleyecek. Bu modelin “Ultra” ismine sahip olması ve nisan civarında tanıtılması bekleniyor.

Telefon için bekleyiş sürerken bugün yeni iddialar ortaya atıldı. Güvenilir kaynak Digital Chat Station, X200 Ultra’nın tıpkı kardeşleri gibi kamera konusunda çok iddialı olacağını ve Android telefonlar için büyük başarıya imza atacağını öne sürdü.

Profesyonel kameralardan esinlenen sektör lideri donanımıyla iPhone’ları geride bırakacak

*vivo X200 Ultra'nın sızdırılan muhtemel tasarımı.

İddiaya göre X200 Ultra modeli, profesyonel kameralardan esinlenen bir tasarımla gelirken sektör lideri bir donanıma sahip olacak. vivo’nun ZEISS iş birliğiyle piyasadaki en iyi kameralı telefonlar arasına giren cihazlar çıkardığını biliyoruz. O yüzden bu iddia pek de şaşırtıcı değil.

Telefonun arkasında 3 üst seviye kamera bulunacağı ifade edilmiş. 50 MP’lik 35 mm yerel odak uzaklığına sahip bir ana kamera, 50 MP’lik bir ultra geniş kamera ve 200 MP’lik periskop telefoto kamerayla çıkış yapacak. Bu kombinasyonla şirket, daha önce pek görülmemiş bir şey olan tüm odak uzunluklarında tam aralıklı büyük sensör kurulumuna sahip olmayı ve çok yüksek seviyede görüntüleme deneyimi sunmayı planlıyor.

Apple, iPhone modelleriyle video çekimi konusunda lider olarak nitelendiriliyordu. Ancak iddia, vivo X200 Ultra’nın bunu geçerek Android telefonlar için büyük bir adım atarak bir ilke imza atacağını söylüyor. Cihaz, bunun için iki adet geliştirilmiş görüntüleme çipi içerecekmiş. Ayrıca video yeteneklerini geliştiren harici bir görüntüleme sistemiyle geleceği, 4K 120 FPS video kaydı desteğine sahip olacağı, lensler arasında sorunsuz geçiş sunacağı aktarılmış.

Bunlar dışında telefonda Snapdragon 8 Elite işlemci, 2K çözünürlüklü OLED ekran ve 6000 mAh’lik batarya beklediğimizi belirtelim. Nisan ayı geldiğinde iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.