vivo, büyük merakla beklenen yeni orta segment telefonu V50’yi geçtiğimiz günlerde resmen tanıtmıştı. Cihaz, şık tasarımın yanı sıra fiyatına göre iddialı özellikler sunmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Şimdi ise beklendiği gibi telefon ülkemize geldi. vivo V50, resmen şirketin resmî internet sitesi üzerinden Türkiye'de satışa sunuldu. Üstelik çıkışına özel bir kampanya da var.
vivo V50 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|31.999 TL
Kulaklık hediyesiyle geliyor
Şirket, %0 faiz 3 ay taksitle alınabilen telefonu satın alanlara normalde 2000 TL değerinde olan beyaz renkli vivo TWS3e kulaklığını hediye ediyor. Ayrıca 5000 TL ek takas desteği de sunuluyor.
vivo V50 teknik özellikleri
|Ekran
|6,77 inç, 1080x2392, 120 Hz, 4500 nit, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7 Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.0)
|Ön kamera
|50 MP (f/2.0)
|Batarya
|6000 mAh (90W)
|İşletim sistemi
|Funtouch OS 15 (Android 15)
|Renk
|Uzay Mavisi, Gri
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