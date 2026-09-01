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vivo X500 Pro Max’in “Yok Artık!” Diyeceğiniz Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı: Telefondan Büyük Kamera!

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vivo X500 Pro Max modeline ait olduğu söylenen, “Herhalde gerçek değildir.” görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde devasa bir kamera yer alıyor. vivo X500 Pro Max modeline ait olduğu söylenen, “Herhalde gerçek değildir.” görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde devasa bir kamera yer alıyor.

vivo X500 Pro Max’in “Yok Artık!” Diyeceğiniz Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı: Telefondan Büyük Kamera!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de en çok satan telefon markalarından biri olan vivo, X300 serisinin halefi olacak yeni X500 amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihazların özellikle kamera konusunda etkileyici olacakları konuşuluyordu. Şimdi ise “Yok artık!” diyeceğiniz bir sızıntı yaşandı.

Sızdırılan fotoğraf ve TikTok videolarına göre vivo, yeni amiral gemisi X500 Pro Max modelinde tasarımı kökten değiştirecek. Görsellerde vivo X300 Ultra'nın yanında yan yana getirilen ve X500 Pro Max olduğu iddia edilen bir telefonun, neredeyse cihazın kendi genişliğine ulaşan devasa bir kamera adasıyla geleceği görülüyor.

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vivo X500 Pro Max’in “Yok Artık!” Diyeceğiniz Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı: Telefondan Büyük Kamera!
vivo1mn

Devasa bir kamera olabilir

vivo1mn

Cihaza ait olduğu söylenen videoda kısmından dışarı doğru belirgin bir çıkıntı yaptığı gözlemlenen kamera modülü, sektörde eşi benzeri olmayan bir tasarıma işaret ediyor. Ancak bunun gerçekliğine şüpheyle yaklaşmak gerek. Resmî bir şey olmadığı için sahte olma ihtimali yüksek.

Sızıntıdaki dikkat çeken detaylardan biri, kamera adasının etrafına yerleştirilmiş döner halka. Halkanın kenarlarına kazınmış sayıların yer aldığı görülürken, bu rakamların ISO değerlerini temsil edebileceği öne sürülüyor. İddiaya göre bu halka, fotoğraf çekimi sırasında manuel kamera ayarlarını fiziksel olarak kontrol etmek amacıyla kullanılacak.

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Gelişmiş manuel kontrol imkanı sunması beklenen bu mekanik çözüm, akıllı telefon fotoğrafçılığını klasik lens deneyimine bir adım daha yaklaştırabilir. Yine de resmi bir doğrulama yapılmadığı için bu özelliğe de şüpheyle yaklaşmak gerek.

vivo X500 Pro Max'in kamera tarafında üçlü bir kurulumla gelmesi bekleniyor. İddialara göre ana kamerada Sony üretimi 50 MP 1/1.28 inç LOFIC sensör yer alacak. Telefoto modülünde ise daha önce X300 Ultra modelinde de tercih edilen 200 MP 1/1.4 inç boyutundaki Samsung HP0 sensörünün kullanılacağı söyleniyor. Ultra geniş açı kamerasında ise Sony'nin 50 MP IMX8 serisi bir sensörü göreceğiz.

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