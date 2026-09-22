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vivo Her Özelliğiyle Büyüleyen X500 Pro ve X500 Pro Max Telefonlarını Tanıttı

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vivo, yeni nesil amiral gemisi X500 Pro ve X500 Pro Max modellerini tanıttı. Cihazlar, kameralarından işlemcilerine kadar her detayıyla en iyi telefonlar arasına gireceklerini gösteriyor.

vivo Her Özelliğiyle Büyüleyen X500 Pro ve X500 Pro Max Telefonlarını Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok sevilen bir marka olan Çin merkezli vivo, dün gerçekleştirdiği bir lansman ile çok beklenen yeni nesil amiral gemisi telefonları X500 serisini resmen bizlerle buluşturdu. Toplamda 3 telefondan oluşan serinin en dikkat çeken modelleri X500 Pro ve X500 Pro Max’ti.

vivo X500 Pro ve Pro Max modelleri, tahmin edebileceğiniz gibi kamera konusunda dünyanın en iyilerinden biri olmayı başarıyor. Yepyeni son nesil işlemciler, devasa bataryalar ve diğer özellikleri lie piyasadaki en iyi telefonlar arasına girdiklerini söyleyebiliriz. X500 Pro Max modeli, ekim sonunda Türkiye’ye de gelecek.

İçerikten Görseller

vivo Her Özelliğiyle Büyüleyen X500 Pro ve X500 Pro Max Telefonlarını Tanıttı
x500
promax
Ekran Resmi 2026-09-22 06.54.11

vivo X500 Pro özellikleri

x500

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Ekran 6,36 inç, 1216x2660 piksel, 144 Hz, 4500 nit, LTPO AMOLED
İşlemci Mediatek Dimensity 9600 Pro
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 64 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6510 mAh (40W)
İşletim sistemi OriginOS 7 (Android 17)

vivo X500 Pro Max özellikleri

promax
Ekran 6,85 inç, 1440 x 3168 piksel, 144 Hz, 4400 nit, LTPO AMOLED
İşlemci Mediatek Dimensity 9600 Pro
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 200 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 8000 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 7 (Android 17)

Serinin küçük üyesi olarak konumlandırılan Vivo X500 Pro, BOE ile ortaklaşa geliştirilen Q11 lüminesan malzemeden üretilmiş 6,36 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu panel, 144Hz adaptif LTPO 8T altyapısına, donanım düzeyinde minimum 1-nit parlaklık seviyesine, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip. Ailenin üst modeli Vivo X500 Pro Max ise ekran boyutunu 6,85 inçe çıkarıyor. Şirket, bu paneli dünyanın ilk "Q11 2K Zeiss Master Color Screen" ekranı olarak tanımlıyor. Ekran, değişen ortam ışıklarında daha tutarlı bir renk doğruluk performansı sunmak adına özel bir otomatik parlaklık stratejisi barındırıyor.

Gelişmiş kamera donanımı, her zamanki gibi Vivo X serisinin en belirgin odak noktası. X500 Pro'nun ana kamerasında, Vivo'nun 17EV dinamik aralığa ulaşan ilk sensör olduğunu belirttiği yeni BlueTouch 900 yer alıyor. Bu sensör, özellikle ters ışık portrelerinde ve gün batımı sahnelerinde son derece dengeli sonuçlar üretmeyi vaat ediyor. Ana kamerada ayrıca Zeiss ultra-dinamik 50 MP lens, yenilenmiş VCS 4.0 sistemi, Zeiss T kaplaması ve derin emilimli mavi cam tercih edilmiş.

Ekran Resmi 2026-09-22 06.54.11

Cihazın telefoto tarafında, BluePrint tasarımı bir lens, 64 MP Sony LYTIA 610 sensör var. Şirket, bu donanım kombinasyonunun sektörde bir ilk olduğunu vurguluyor. Ultra geniş açıda 50 MP Samsung JN5 sensör kullanılırken, ön tarafta ise 50 MP Samsung JN1 selfie kamerası bulunuyor.

Vivo X500 Pro Max modeline geçildiğinde ise kamera performansı tepe noktaya ulaşıyor. Pro Max, 1/1.4 inç boyutundaki BluePrint x Samsung HP0 sensörünü kullanan 200 MP Zeiss APO süper telefoto kamera ile geliyor. Bu kamera, donanım düzeyinde 4x kayıpsız ISZ zoom olanağı tanıyor. Şirket; optik telefoto takip sistemi, 60fps yüksek kare hızı altyapısı, Blueprint yüksek yenileme hızlı takip motoru ve NICE algoritma motorunu birleştirerek hareketli nesnelerin uzak mesafelerde bile odakta kalmasını sağlıyor.

İki modelin kalbinde de vivo ve MediaTek’in yakın iş birliğiyle özelleştirilen Dimensity 9600 Pro yonga seti yer alıyor. 33 milyardan fazla transistör barındıran işlemci, 34,5 MB önbelleğe ve 2+3+3 "tüm büyük çekirdekler" CPU mimarisine sahip. İşlemcide bulunan NPU 1090 birimi, 30 milyar parametreye kadar olan yapay zekâ modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabiliyor. Batarya tarafında ise X500 Pro modeli 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj destekli 6510 mAh batarya ile gelirken; X500 Pro Max modeli aynı şarj hızlarını koruyarak kapasiteyi 8000 mAh seviyesine çıkarıyor.

X500 Pro modeli 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama ile satılacak ve 1044 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. X500 Pro Max ise 12/256 GB’lık versiyonunda 1.044 dolar, 16/512 GB versiyonunda 1.268 dolar, 12 GB / 1 TB versiyonunda 1.343 dolar ve 16 GB / 1 TB versiyonudna 1.940 dolar fiyatla gelecek.

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