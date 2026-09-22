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144 Hz Ekran, Dimensity 9600m, Zeiss Kamera ve Dahası: vivo X500 Tanıtıldı!

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vivo, yeni amiral gemisi X500 telefonunu tanıttı. Ekranından kamerasına, işlemcisinden bataryasına kadar her konuda çok iddialı bir telefon.

144 Hz Ekran, Dimensity 9600m, Zeiss Kamera ve Dahası: vivo X500 Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

vivo, dün gerçekleştirdiği lansmanında X500 amiral gemisi telefonlarını resmen tanıttı. Bu telefonlar arasında en çok dikkat çekenler X500 Pro ve Pro Max olsa da daha uygun fiyatlı standart X500 modeli de vardı.

Cihaz, serideki diğer üyeler X500 Pro ve X500 Pro Max’in altında konumlandırılmış olsa da teknik özellikler tarafında abilerini aratmıyor. İşlemcisinden Zeiss iş birliğine sahip gelişmiş kamerasına kadar her konuda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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144 Hz Ekran, Dimensity 9600m, Zeiss Kamera ve Dahası: vivo X500 Tanıtıldı!
x51
x50

vivo X500 özellikleri

x51
Ekran 6,59 inç, 1260x2750 piksel, 144 Hz, 4000 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 9600m
RAM 12 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 64 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7500 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 7 (Android 17)

Vivo X500, ön yüzünde 6.59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED panel taşıyor. LTPS teknolojisine sahip bu panel, %20 APL değerinde 4.000 nit tepe parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Cihazın MediaTek'in Dimensity 9600M işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıdığını belirtelim. güçlü işlemciye LPDDR5X Ultra bellekler ve UFS 4.1 depolama birimleri eşlik ediyor. Kutudan Android 17 tabanlı OriginOS 7 ile çıkıyor.

Görsel deneyim ve fotoğrafçılık tarafında Vivo X500, Zeiss optikleri ve markanın kendi geliştirdiği V3+ görüntü işleme çipiyle donatılmış. Cihazın 50 MP çözünürlüğündeki ana kamerasında 1/1.28 inç boyutunda Blueprint × Sony LYTIA-828 sensör tercih edilmiş. Ana kamera, sarsıntıları en aza indirmek adına CIPA 5.5 profesyonel derecelendirmesine sahip Zeiss gimbal seviyesinde görüntü sabitleme teknolojisi sunuyor.

x50

Telefoto tarafında ise 64 MP çözünürlüğünde, 72mm eşdeğer odak uzaklığına ve 3x optik zoom yeteneğine sahip Sony LYTIA 610 sensörü kullanılıyor. Bu sensörün aynı zamanda X500 Pro’nun APO telefoto kamerasında kullanılan sensörle birebir aynı olması dikkat çekiyor. Minimum 15 cm odaklama mesafesine sahip telefoto modülü de tıpkı ana kamera gibi CIPA 5.5 stabilizasyon desteği barındırıyor. Ayrıca kullanıcılar, opsiyonel olarak satılan "Lipstick 200" ve 2.35x büyütme sağlayan 200mm Zeiss Teleconverter G2 aksesuarlarıyla zoom kabiliyetini daha da artırabiliyor.

Telefonun en öne çıkan yanlarından biri de gövde kalınlığını çok zorlamadan sunduğu batarya kapasitesi. Cihazın içerisinde tam 7.500 mAh kapasiteli dev bir batarya yer alıyor. u pil, 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle besleniyor. 8,15 mm kalınlık ve 211 gram ağırlık ile gelen vivo X500 modeli, 821 dolardan başlayan fiyatlarla Çin’de çıkış yaptı. En üst seviye 12 GB + 1 TB versiyonu 1.045 dolarlık fiyata sahip.

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