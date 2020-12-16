Vivo X60'ın Samsung Exynos 1080 ile Geleceği Kesinleşti

Vivo, yaklaşmakta olan akıllı telefonu X60'la ilgili yeni bir tanıtım posteri paylaştı. Paylaşılan poster, bu akıllı telefonun Samsung Exynos 1080 işlemciden güç alacağını açık bir şekilde gösteriyor. 29 Aralık'ta tanıtılacak akıllı telefonla ilgili bazı bilgiler de gün yüzüne çıkmış durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşık bir ay önce 2021 model amiral gemisi telefonlarına güç verecek yeni işlemcisi Exynos 1080'i duyurmuştu. İşlemci, özellikle performans ve enerji verimliliği açısından dikkat çekerken şimdi Vivo, bir süredir hakkında yazılıp çizilen yeni telefonları X60 ve X60 Pro'da Samsung'un yeni nesil işlemcisinin kullanılacağını doğruladı.

Vivo'nun konuyla ilgili doğrulaması, paylaşılan bir posterle gerçekleşti. X60 için bir tanıtım görseli yayınlayan şirket, bu tanıtım görselinde Samsung Exynos 1080'e odaklandı. Vivo tarafından yapılan doğrulama, Exynos 1080'le çalışacak olan ilk akıllı telefonların X60 ve kardeş modelleri olacağını gözler önüne seriyor.

Vivo X60'ın Exynos 1080 ile geleceğini gösteren tanıtım posteri

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Exynos 1080, 5nm EUV FinFET üretim sürecinden geçti ve yeni işlemci 8nm LPP üretim sürecinden geçen bir önceki nesil işlemciye göre yüzde 14 daha fazla performans sunacak. Ayrıca bu yüksek performansa rağmen enerji tüketiminin yüzde 30 kadar düştüğünü söyleyen Samsung, 2021 yılında tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda, Vivo X60'ın üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını görmüştük. Bu kamera kurulumunda ise 48 MP çözünürlük sunacak bir ana kamera, 13 MP geniş açılı kamera ile 13 MP portre kamerası bizleri karşılayacağını biliyoruz. Ayrıca bu kamera kurulumu, dahili gimbal teknolojisine sahip olacak. Böylece kullanıcılar, video kayıtlarında titreşimleri en düşük oranda hissedecekler. Tüm bu detaylar, 29 Aralık'ta düzenlenecek olan etkinlikle netleşmiş olacak.