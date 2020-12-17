Vivo Y20, Y70 ve X51, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Vivo, biri giriş, biri orta ve biri de üst segment olan üç akıllı telefon modelini Türkiye'de satışa sundu. Her bütçeye uygun modellerle daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefleyen Vivo, uygun fiyatlı Y20 ve Y70 ile amacına ulaşabilir gibi görünüyor.

Geçtiğimiz saatlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi sponsor olduğu açıklanan Çinli teknoloji şirketi Vivo, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım daha attı. Kısa bir süre önce duyurduğu üç akıllı telefon modelini Türkiye pazarına getiren Vivo, bu modellerle daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

Vivo'nun Türkiye'ye getirdiği yeni modeller; Y20, Y70 ve X51 olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda Y20, giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkarken Y70 orta segment ve X51, üst seviye olarak karşımıza çıktı.

Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı

6.51 inç büyüklüğünde ekranı bulunan Vivo Y20, Snapdragon 460 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefon, 5.000 mAh kapasiteli de bir bataryaya sahip. 16 MP ön kamera, 13 MP ana arka kamera ve 2 MP'lik makro ile derinlik kamerası bulunan telefon, ülkemizde 3.099 TL (vergiler dahil) karşılığında satışa sunulmuş durumda.

Vivo Y20 teknik özellikleri

Ekran: 6,51 inç HD+ ( 1,600 x 720 piksel), IPS LCD

6,51 inç HD+ ( 1,600 x 720 piksel), IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

Qualcomm Snapdragon 460 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5

Vivo Y70 özellikleri ve fiyatı

Vivo'nun Türkiye'de satışa çıkardığı orta segment yeni modeli Y70, 3.699 TL'lik fiyat etiketine sahip. 6.39 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan telefon, Snapdragon 665 işlemciden güç alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla destekleyen cihaz, 4.100 mAh kapasiteli bataryasıyla da 1 günü rahatlıkla çıkarabilir gibi görünüyor. 16 MP ön kamerası bulunan telefonda 48 MP+2 MP+2 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Vivo Y70 teknik özellikleri

Ekran: 6,39 inç FHD+

6,39 inç FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.100 mAh

4.100 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5

Vivo X51 özellikleri ve fiyatı

Vivo'nun Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni üst seviye telefonu X51, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB de depolama alanıyla destekleniyor. 32 MP ön kamerası olan akıllı telefonun arka kısmındaysa 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP şeklinde dörtlü kamerası bulunuyor. Bu telefonun Türkiye fiyatı, 8.999 TL olarak açıklandı.

Vivo X51 teknik özellikleri