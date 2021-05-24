Vivo, X60'ın Kavisli Ekrana Sahip Versiyonunu Duyurdu

Vivo, bir süre önce duyurduğu amiral gemisi telefonu X60'ın kavisli ekranlı versiyonu "X60 Curved Screen Edition'ı duyurdu. Düz ekranlı model ile aynı özelliklere sahip olan cihaz, yalnızca ekran yapısının değişmesi ile yaratılmış. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, bundan bir süre önce "X60" olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefon serisini duyurmuştu. Bu seride "X60" ve "X60 Pro" olarak iki model duyuran şirket, X60'ı tanıtırken bu cihazın düz ekranlı olduğunu söylemişti. Bugün konuyla ilgili yeni bir etkinlik gerçekleştiren Vivo, bu kez de X60'ın kavisli ekranlı versiyonunu duyurdu. Yeni model, yalnızca ekran özellikleri açısından normal X60'tan ayrılıyor.

Vivo X60 Curved Screen Edition, 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz de tazeleme oranı sunan AMOLED ekranla geliyor. İçerisinde parmak izi okuyucu sensörü de bulunduran ekran, deliğinde ise 32 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ekranla ilgili son olarak, 240 Hz dokunma hassasiyetinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Karşınızda Vivo X60 Curved Screen Edition

Vivo'nun kavisli ekranla donattığı X60, Exynos 1080 işlemciyle destekleniyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanına sahip olan telefon, işletim sistemi cephesinde ise Android 11 tabanlı OriginOS 1.0'i getiriyor. 4.300 mAh kapasiteli batarya ise 33 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Vivo X60 Curved Screen Edition'ın arka kısmında, 3'lü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda Sony IMX598 sensörlü 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP de portre kamerası yer alıyor. LED flaş özelliğine de sahip olan telefon, kullanıcıları memnun edebilecek düzeyde gibi görünüyor.

Vivo X60 Curved Screen Edition teknik özellikleri

Ekran: 6.56 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı

6.56 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı İşlemci: Samsung Exynos 1080

Samsung Exynos 1080 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

48 MP + 13 MP + 13 MP Batarya: 4.300 mAh (33 watt hızlı şarj)

4.300 mAh (33 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C

Vivo'nun bir süre önce duyurulan amiral gemisi telefonunun yeni modeli, Çin'de bugün itibarıyla satın alınabilecek. Telefonun fiyatı ise şöyle açıklandı;