Vivo X60 Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Vivo X60 ailesini X60, X60 Pro ve X60 Pro+ adında üç farklı model olarak duyurdu.

A Milli Futbol Takımımızın resmi sponsorlarından biri olan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, amiral gemisi segmentteki en yeni akıllı telefonları olan Vivo X60, Vivo X60 Pro ve Vivo X60 Pro+’ı 120 Hz AMOLED ekran, 12 GB RAM, Zeiss lense sahip kamera gibi bomba özellikler ile duyurdu. Akıllı telefonlar, özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başarsalar da fiyatları itibarıyla pek de fiyat/performans ürünleri olarak karşımıza çıkmıyor.

Tam karşıdan baktığımızda tüm Vivo X60 modellerinin neredeyse aynı tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tamamı delikli ekran tasarımını benimseyen modellerden X60 Pro ve X60 Pro+ kavisli ekranı ile önden, X60 ve X60 Pro ise biri büyük ikisi küçük üçlü kamera kurulumu ile arkadan birbirlerine epey benzer bir görünüm sunuyorlar.

Hem Vivo X60 hem de X60 Pro, kullanıcılara oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor

Dürüst olmak gerekirse yeni Vivo X60 ve X60 Pro, neredeyse birbirleri ile aynı akıllı telefonlar. Bu nedenle cihazların özelliklerinden bahsetmeden önce farklarını açıklamak gerekirse; Aynı özellik ve boyutlarda olmasına rağmen X60’da düz olan ekran, X60 Pro’da kavisli olarak karşımıza çıkıyor.

Her iki telefon da 12 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip bir versiyona sahip olsa da standart X60 modelinde 8 GB RAM, 128 GB depolama sunan bir versiyon da bulunuyor. Ayrıca X60 Pro’da Gimbal Stabilization 2.0 özelliği de yer alıyor. Cihazların diğer özelliklerinin ise neredeyse birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Vivo X60 özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,56 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP Sony IMX598 sensor, f/1.48 Ultra Geniş Açı Kamera: 13MP 120°, f/2.2 Portre Kamera: 13MP 50mm, f/2.46

: Ön Kamera : 32MP, f/2.45

: 32MP, f/2.45 Batarya : Kapasite: 4.300 mAh Hızlı Şarj: 33W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: Funtouch OS 11.1

: Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1

Vivo X60 Pro özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

: RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Ekran : Boyut: 6,56 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP Sony IMX598 sensor, f/1.48 Ultra Geniş Açı Kamera: 13MP 120°, f/2.2 Portre Kamera: 13MP 50mm, f/2.46

: Ön Kamera : 32MP, f/2.45

: 32MP, f/2.45 Batarya : Kapasite: 4.200 mAh Hızlı Şarj: 33W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: Funtouch OS 11.1

: Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1

Hem kamerasıyla hem de donanımı ile gerçek bir amiral gemisi: Vivo X60 Pro+

Özellikle önden bakıldığında X60 Pro ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan Vivo X60 Pro+, kamera noktasında ise tüketicilere hem sayı olarak hem de sensör boyutu olarak daha gelişmiş bir kamera kurulumu sunuyor. Ancak şüphesiz ki X60 Pro+’ın ailenin diğer üyelerine kıyasla en önemli özelliği Snapdragon 888 işlemci.

Ana kamera olarak Samsung’un GN1 sensörünü kullanan X60 Pro+, Zeiss T * lens ile birleşince kullanıcılara en üst seviye kamera performanslarından birini sunma fırsatı yakalıyor. Ayrıca cihazın ultra geniş açı kamerasının da 48 MP gibi pek çok rakibinden çok daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu ifade edelim.

Vivo X60 Pro+ özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

: RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Ekran : Boyut: 6,56 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 50MP Samsung GN1, f/1.57 Ultra Geniş Açı Kamera: 48MP 114° Sony IMX598 Portre Kamera: 32MP 50mm, f/2.08 Periskop Kamera: 8MP, f/3.4 (5x optik, 60x dijital zoom)

: Ön Kamera : 32MP, f/2.45

: 32MP, f/2.45 Batarya : Kapasite: 4.200 mAh Hızlı Şarj: 55W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: Funtouch OS 11.1

: Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1

Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+ fiyatları