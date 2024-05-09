vivo, uygun fiyatlı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Y18s ismini alan cihaz, sessiz sedasız duyuruldu. İşte özellikleri.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan vivo, düzenli olarak ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket, şimdi de bütçe dostu Y serisine dahil olacak yeni telefonu Y18s’i sessiz sedasız duyurdu.

Y18s, şirketin Vietnam’daki internet sitesinde listelendi. Cihazın özelliklerine bakıldığında, aslında yeni bir cihaz olmadığı görüldü. Bilindiği üzere şirketler, telefonlarını farklı isimler altında farklı pazarlarda sunabiliyor. Yeni telefonun da Y18’in yeniden markalandırılmış hâli olduğu, sadece RAM tarafından değişikliklerle geldiği söyleniyor.

vivo Y18s’in nasıl özellikleri var?

Uygun fiyatlı, çok bir şey beklemeyenlerin telefon arayanların çok seveceği bu cihaz, serideki telefonlar benzer çentikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihaz, 6,56 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip 720x1612p çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Maksimum parlaklığı ise 840 nit olarak açıklandı.

Cihazda bu tarz telefonlarda sıkça gördüğümüz orta segmentte bir çip seti olan ve günlük kullanım için yeterli olabilecek Helio G85 işlemci var. İşlemci, 6GB’lık RAM seçeneğiyle eşleştirilmiş. Şirket, cihazın depolama alanını ise 128 GB olarak açıkladı. microSD yoluyla 1 TB’a kadar çıkarılabildiğini belirtelim.

Cihazın arkasında ikili kamera kurulumu görüyoruz. Burada 50 MP’lik ana sensör ve bir yardımcı sensör bulunuyor. Çentiğe yerleştirilmiş 8 MP’lik selfie kamerasını da ekleyelim. Bunlar dışında cihaz, 15W destekli 5000 mAh’lik bataryaya da sahip. Kutudan Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 ile çıkıyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve USB 2.0 da diğer özellikleri arasında. Cihazda NFC bulunmuyor.

vivo Y18s’in fiyatı açıklanmadı. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

vivo Y18s teknik özellikleri