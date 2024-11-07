vivo, giriş seviye yeni telefonu Y19s'i duyurdu. Uygun fiyatlı telefon, günlük kullanımda iş görür gibi duruyor.

Çinli teknoloji devi vivo, Y19s olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan vivo Y19s, oldukça uygun fiyatı ile tüketicilerin tercihi olmayı başaracak gibi görünüyor. Peki vivo Y19s, tüketicilere neler vadediyor?

vivo'nun yeni akıllı telefonunda 6.68 inç boyutlu LCD ekran bulunuyor. HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. 5 MP çözünürlük sunan selfie kameranın bulunduğu vivo Y19s modelinde yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor.

Karşınızda vivo Y19s

Unisoc T612 işlemciden güç alan vivo Y19s, 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi. 6 GB sanal RAM desteğine sahip olan telefon, 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı FunTouch OS 14.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 0.08 MP ikincil kamera yer alıyor. Kameraların hemen altında ise farklı renklerde ayarlanabilen bildirim ışığının varlığına tanıklık ediyoruz.

vivo Y19s teknik özellikleri:

Ekran 6.68 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4-6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP + 0.08 MP Batarya 5.500 mAh İşletim Sistemi Android 14

vivo Y19s fiyatı: