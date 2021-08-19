Redmi 10 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Redmi, yeni akıllı telefonu Redmi 10'u resmen duyurdu. Hiç fena sayılmayacak özelliklerle donatılan telefon, fiyatıyla da peynir ekmek gibi satacak gibi görünüyor. Redmi 10'un Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Redmi, geçtiğimiz hafta tüm detaylarıyla açığa çıkan Redmi 10 isimli telefonunu resmen duyurdu. Orta segmentin en güçlü üyelerinden bir tanesi olacak Redmi 10, tasarımıyla önemli bir yenilik sunmasa da teknik özellikleri ve fiyatı ile oldukça popüler bir ürün olacak gibi görünüyor. Peki Redmi 10, tüketicilere neler vadedecek?

Redmi 10, tıpkı Redmi 9 gibi 6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz tazeleme oranına destek veriyor. Dileyen kullanıcılar, 60 Hz ya da 45 Hz tazeleme oranı seçeneklerini de tercih edebiliyorlar. Ekranın üst-orta kısmına yerleştirilen delikte 8 MP çözünürlük sunan bir kameranın bulunduğu telefon, parmak izi okuyucu sensörünü ise yan panelinde barındırıyor.

Karşınızda Redmi 10:

Redmi 10, MediaTek'in Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. MediaTek Helio G85'in FHD+ ekran çözünürlüğüne destek veren bu işlemci, 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çalışan telefonun batarya kapasitesi ise 5.000 mAh. 18 watt hızlı şarj desteğine sahip telefon, kutusunda ise 22,5 watt değerindeki adaptörle birlikte geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5, bu telefonun bağlantı özellikleri arasında yer alıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, Redmi 9'a göre önemli iyileştirmelerin olduğu dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. Yapay zeka ile desteklenen kamera kurulumu, kullanıcılara sayısal değerlerinden daha iyisini sunacak gibi görünüyor.

Redmi 10 özellikleri:

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz tazeleme

6,5 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz tazeleme İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM: 4 GB ya da 6 GB

4 GB ya da 6 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh

18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Redmi 10 fiyatı:

4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip versiyon: 180 dolar

4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 200 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 220 dolar

20 Ağustos itibarıyla önce Malezya'da satışa sunulacak Redmi 10'un Türkiye pazarına ne zaman geleceği şimdilik net değil. Kur dönüşümü ile bu fiyatlar maksimum 1.900 TL'ye, vergiler ile birlikte 2.500 - 3000 TL bandına tekabül ediyor.