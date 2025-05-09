vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte Y300 GT isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Efsane özelliklere sahip olan telefon, kabul edilebilir fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Y300 GT'yi duyurdu. Bu akıllı telefon, sahip olduğu üst düzey özellikleriyle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo Y300 GT neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

vivo'nun yeni akıllı telefonunda 2800 x 1260 piksel çözünürlük sunan 6.78 inç boyutlu bir AMOLED ekran bulunuyor. 144 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 16 MP çözünürlüklü selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu sensör de ekranın altına yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda vivo Y300 GT

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 8400 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 90W hızlı şarj desteği sunan 7.620 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ev sahipliği yapan telefon, Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda iPhone'lara benzer görünümlü bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumu, OIS teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

vivo Y300 GT teknik özellikleri

Ekran 6.78 inç, 2800 x 1260 piksel, 144 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8400 RAM 8-12 GB (LPDDR5) Depolama 256-512 GB (UFS3.1) Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.79) + 2 MP (f/2.4) Batarya 7.620 mAh (90W) İşletim Sistemi Android 15 (Origin OS 5) Bağlantı 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

vivo Y300 GT fiyatı: