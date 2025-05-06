realme, 10000 mAh kapasiteye sahip âdeta akü gibi bataryalı bir konsept telefon duyurdu. Cihaz, bu kadar büyük bataryaya rağmen normal telefonlar kadar ince.

Silikon batarya teknolojileri, akıllı telefon markalarının cihazlarının kalınlığını artırmadan bataryalarını büyütmelerine olanak tanıyordu. Örneğin HONOR, bilinen markalar arasında şimdiye kadarki en büyük bataryalı telefon olarak bilinen 8000 mAH’lik Power modelini tanıtmıştı. Şimdi ise bir başka Çinli marka olan realme’den böyle bir hamle geldi.

realme, 10000 mAh kapasiteye sahip bataryalı konsept bir telefon duyurdu. Evet, yanlış duymadınız. “GT 10000 mAh” ismine sahip bu telefonda devasa bir batarya var.

Telefon, yüksek silikon sayesinde normal telefonlar kadar ince kalmayı başardı

Konsept telefon hakkında çok fazla bilgi yok. Sadece bir fotoğrafı, bazı tasarımsal özellikleri ve bataryası paylaşılmış. Yukarıdan nasıl bir görünüme sahip olduğuna ulaşabilirsiniz. Arkasında ikili kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki ismi gibi her yerinde 10.000 mAh bataryası vurgulanıyor.

Bu büyük batarya, yüksek silikon sayesinde gerçekleşiyor. Sektörde en yüksek olarak kayıtlara geçen %10 silikon oranı var. Bu sayede 887 Wh/L enerji yoğunluğu sunulabiliyor. Böylece cihaz, normal telefonlar kadar ince kalabilirken devasa batarya sunuyor. Öyle ki cihazın 8,5 mm’lik inceliği ve 200 gram civarında ağırlığı var. Bu kadar büyük bir batarya için gerçekten çok etkileyici.

Maalesef GT 10000 mAh telefonu hakkında bildiklerimiz bu kadar. realme, bu ayki etkinliğinde cihazın detaylarını açıklayabilir. Konsept bir telefon olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu da satışa çıkmayabileceği anlamına geliyor. Yine de gelecekte telefonların nasıl sınırları zorlayabileceği konusunda bize bir fikir vermesi gayet güzel.