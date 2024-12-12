vivo'dan Yeni Bir Akıllı Telefon Markası Daha Geliyor: Jovi

vivo'nun akıllı telefonlar için yeni bir alt marka üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirket, "Jovi" isimli markası için 3 telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çinli teknoloji devi vivo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin, "Jovi" isimli yeni bir alt marka için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Aslında bu ismi geçmişte duymuştuk. vivo, yapay zekâ destekli sesli asistanı ile bazı hizmetlerinde bu adı kullanıyordu ancak gelen son haberler, Jovi'nin yakında bir akıllı telefon markası hâline geleceğini gözler önüne seriyor.

Jovi ile ilgili gelişmeler, mobil operatörler ile telekomünikasyon şirketleri tarafından kurulan The GSM Association (GSMA) veri tabanında tespit edild. Buradaki bilgilere göre vivo, Jovi markalı 3 akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Jovi telefonların muhtemel isimleri belli

GSMA veri tabanındaki bilgiler, yaklaşmakta olan telefonların kod adlarını ve muhtemel model isimlerini ortaya koymuş durumda. Buna göre;

V2427 koduyla V50 ,

, V2440 koduyla V50 Lite 5G ,

, V2444 koduyla da Y39 5G

modelleri, Jovi'nin ilk akıllı telefonları olarak kayıtlara geçecek. Evet, V ve Y serisini vivo da kullanıyor. Hâl böyle olunca Jovi, vivo telefonların yeniden markalandırılmış sürümlerini sunabilir gibi görünüyor.

vivo'nun yeni alt markasına ilişkin aktarabileceğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgi vereceğiz.