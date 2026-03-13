Akü Gibi Bataryalı Fiyat Performans Canavarı Telefon vivo Y51 5G Tanıtıldı

vivo, uygun fiyata üst düzey özellikler sunan yeni telefonu Y51 Pro 5G'yi tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Ülkemizde de çok ilgi gören bir marka olan vivo, her bütçeye uygun telefon modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise firma, fiyat performans konusunda öne çıkmayı başaran Y serisi modellerine bir yenisini daha ekledi. Y51 Pro 5G isimli bu cihaz, gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı.

vivo Y51 Pro modeli, arkasında sol üste konumlandırılan kamera kurulumuyla geliyor. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Cihazda 7200 mAh’lik devasa batarya, 120 Hz’lik ekran, Dimensity 7360 Turbo işlemci, 8 GB RAM ve 50 MP’lik arka kamera gibi özellikler, uygun fiyata sunuluyor.

vivo Y51 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran 6,75 inç, 120 Hz, 720x1570 piksel, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 7360 Turbo RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP ana kamera (f/1.8) + 2 MP derinlik sensörü (f/2.4) Ön kamera 8 MP (f/2.05) Batarya 7200 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo Y51 Pro fiyatı