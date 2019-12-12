Medya oynatıcıları arasında VLC player şüphesiz ki en çok tercih edilenlerden oluyor. Android sürümünden tutun da iOS, Windows, MacOS gibi pek çok işletim sistemine kadar modeli bulunan VLC Media Player uygulamasının özellikleri nedir? Sizin için bütün formatları ve sürümleri derliyoruz. Hazırsanız başlayalım!

Genelde bilgisayarlarımızda birbirlerinden farklı pek çok medya oynatıcı uygulaması kullanıyoruz. Özellikle Android telefonlarda çok fazla seçenek bulunuyor. Bazı uygulamalar ise hemen hemen her formatı açamıyor. Bu konuda sürekli yeni bir codec güncellemesi yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ancak mobil işletim sistemlerinde PC'lerde olduğu kadar rahat codec çözümlerine ulaşamıyoruz.

Bu konuda belki de içlerinde en iddialı olan medya oynatıcısı VLC player oluyor. Çok yönlü bir medya oynatıcısı olan VLC, ile hem videolarınızı hem de ses dosyalarınızı oynatabilirsiniz. Hem ses hem de video oynatmak konusunda hemen hemen bütün dosyaları tek bir uygulama ile oynatmak istiyorsanız imdadınıza VLC Player yetişiyor.

VLC, geniş bir codec alt yapısına sahip olduğu için de hemen hemen her ortamda çalışıyor. Elinizde bulunan cihaz ne ise emin olun ona da uygun bir VLC Player uygulaması bulunuyor. Çünkü uygulamanın amacı hemen hemen her formatta ve platformda çözüm üretmek üzerine kurulu.

Medya kontrollerini oldukça kolay yapabildiğiniz bu yazılım, kolay ve anlaşılır şekilde kullanılabiliyor. Medya kontrolleri genellikle ekranın altında bulunuyor ve bu da anlık müdahaleler için bizi kolay bir çözüme götürüyor. Medyaları oynatmak için (ses ya da video) tek yapmanız gereken sürükleyerek uygulamanın içine bırakmak oluyor.

VLC Media Player, Windows, macOS, Linux güncel sürümü:

Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız en pratik indirme yöntemi resmi siteyi kullanmak olacaktır. VLC player genellikle resmi sitesi üzerinde her format ve platform için bir indirme bağlantısı sunuyor. VLC player internet tabanlı video oynatma işlemlerini de desteklediği için online video izleme konularında da size yardımcı olacak ve beklentilerinizi rahatlıkla çözümleyecektir.

VLC'nin tüm işletim sistemleri için en güncel sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Site açılır açılmaz karşınıza çıkacak indirme bağlantısı ile kullandığınız işletim sistemine en uygun sürümü indirebilirsiniz.

Windows ve MacOS için VLC player kurulumu:

Kurulumun ilk aşaması olan VLC indirme bağlantısına tıklayın.

tıklayın. Kurulum dosyasına tıklayarak ekrandaki sayacın dolmasını bekleyin,

Ardından karşınıza gelen dil seçim menüsünden, uygulamayı kullanmak istediğiniz dili belirleyin ve OK tuşuna basarak ilerleyin,

VLC Kurulum sihirbazı ile karşılaşacaksınız.

Bu aşamada size bir kullanım sözleşmesi sunuluyor. Bu bölümde İLERİ butonuna basın (kullanım sözleşmesini okuduğunuzu varsayıyoruz),

Bu bölümde uygulamaya kurmak istediğiniz bileşenleri seçiyorsunuz. Hepsini seçerek daha fazla dosyayı çalıştırmayı sağlayabilirsiniz.

Ardından İLERİ tuşuna basarak kuruluma devam ediyoruz,

Bu bölümde hedef dizini seçmemiz gerekiyor. Uygulamayı nereye kuracaksanız orayı seçiyor ve ardından İLERİ diyoruz,

Kurulum işlemimiz başlamış oluyor ve ortalama 50 saniye içinde kurulum işlemimiz tamamlanıyor.

VLC Media Player mobil uygulamaları:

Android işletim sisteminde yerine göre 360p bir video çalıştırabiliyor iken yerine göre full hd videolar açmamız gerekebiliyor. İşte bu tarz durumlarda format farkı gözetmeksizin imdadımıza yetişen VLC player mobil versiyonlarını kullanabiliyoruz.

VLC Player Android:

Vlc player uygulaması Android için VLC for Android ismi ile karşımıza çıkıyor. Google Play üzerinde 100 milyondan fazla indirme sayısı bulunan uygulama için 4,4 yıldız seviyesinde beğeni bulunuyor. Kolay kurulumu ve hızlı kullanımı ile herkesin ihtiyacına çözüm üreten VLC uygulamasını hemen kurup kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yapımcı: Videolabs

Uygulama puanı: 4,4 yıldız

Uygulama boyutu: 24 mb

VLC Player iPhone (iOS):

iPhone içine için üretilen VLC player iOS sürümünü bütün iPhone modellerinde kullanabilirsiniz. Kolaylıkla indirip kurulum yapabileceğiniz bu uygulama hem büyük bir beğeni almış, hem de milyonlarca kişi tarafından tercih edilmiş durumda. Hatta zaman zaman uygulamanın demo sürümlerine ulaşıp, oradan uygulamanın gelişimine dair fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

VLC Media Player'ı diğer oynatıcılardan ayıran özellikleri:

Uygulamanın video oynatmak dışında da pek çok özelliği bulunuyor. Genellikle videolarda anlık görüntü yakalama özelliği ile bilinen VLC player, bunlar dışında da özelliklere sahip. Yıllardır bilgisayarlarımızda oynatamadığımız videolar için imdadımıza yetişen VLC player, geniş kullanım skalası ile hepimize yardımcı oluyor.

Oynatılan bir videodan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu işlem başka uygulamalardan da yapılıyor ama VLC player ekstra kalite ve netlik sunarak işinizi kolaylaştırıyor.

Görüntüleri boyutlamak ve en boy oranı ayarlayabilirsiniz. Genellikle bilgisayarda izlediğiniz bir filmde görüntü boyutu kare ise onu genişletebilirsiniz. Ya da geniş bir görüntüyü en ve boy ayarlaması ile full ekran yapabilirsiniz.

Altyazı ayarları yapabilir ve videoda yakınlaştırma özelliklerini kullanabilirsiniz,

İzlediğiniz bir video üzerinde kırpma yapabilirsiniz,

Bir sahneyi duvar kağıdı yapabilirsiniz (üstelik direkt uygulama üzerinden),

PodCast dinleyebilir ve izleyebilirsiniz,

Radyo dinleyebilirsiniz,

Görüntüye ve sese efekt vererek renk ayarı ve ses ayarı yapabilirsiniz.

Pek çok versiyonu ile hemen hemen bütün medya cihazlarına uyumlu olan en güncel VLC player sürümlerini bulabileceğiniz indirme bağlantıları sizi bekliyor. Müzik dinleme zevkimizden film izleme keyfimize kadar geniş bir skalada hizmet veren ve hemen hemen her formatı çalıştırmayı başaran VLC playeri hiç denemediyseniz, bizce bir şans verebilirsiniz. Şimdiden keyifli kullanımlar diliyoruz.