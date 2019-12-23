Volkswagen, 2020’de 34 Yeni Modelle Karşımıza Çıkacak

Alman otomobil devi Volkswagen, gelecek yıl 34 yeni model piyasaya sürecek. Bu modellerin 12’si SUV olacak. Ayrıca firmanın klasik serileri de devam edecek.

2019 yılı sona ermek üzere ve firmalar kendilerini 2020 yılına hazırlıyor. Otomobil üreticileri de gelecek yıl piyasaya sürecekleri modeller için çalışıyor. Alman firması Volkswagen, gelecek yıl 34 farklı modeli piyasaya sürecek.

Bu modellerin üretimi, firmanın yakın zamanda açıkladığı dönüşüm stratejisiyle de uyumlu olacak. Daha önce görmediğimiz bazı yeni modeller de gelecek yıl piyasada olacak. 2024’e kadar 19 milyar euroluk yatırım yapacak olan firmanın bazı elektrikli modelleri de gelecek yıl karşımızda olacak.

Volkswagen karbon salınımını azaltmaya çalışıyor:

Yeni modellere yapılan yatırım, otomobil üreticisinin 2050 yılında karbon nötr dengesine ulaşmak ve 2025 yılında da karbondioksit salınımını yarıya indirmek için kararlı olduğunu gösteriyor. Firma, çok sayıda elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

Volkswagen daha önce Dieselgate olarak adlandırılan emisyon testi skandalından sonra yetkililerle yaptığı anlaşmada karbon ayak izini küçülteceğini açıklamıştı. Daha sonra da elektrikli otomobil pazarına oldukça iddialı bir giriş yaptı.

Elektrikli Volkswagen otomobiller geliyor:

Firmanın markasını yeniden keşfetme sürecinde elektrikli otomobiller önemli yer tutuyor. Bu araçların bir kısmı, şu anda ID markasıyla üretim aşamasında bulunuyor. Bu araçlardan ilki ID.3 olacak. Aracın menzili ise 550 kilometreye erişebilecek. Bir sonraki aşamada ID.4 modeli üretilecek ve bu model, Tesla gibi firmaların önemli pazar payı sahibi olduğu ABD’ye de satılacak.

Volkswagen’in planları arasında, 2029’a kadar 26 milyon adet elektrikli otomobil satmak bulunuyor. Buna ek olarak şirket, hibrit otomobil satışlarında da 6 milyona ulaşmayı amaçlıyor. Firmanın elektrikli modelleri, dünya çapındaki 16 fabrikasında üretilecek. Firma, 2030 yılına kadar tamamen değişmeyi amaçlıyor. Gelecekte nasıl bir Volkswagen ile karşılaşacağımızı geçen süreçte hep birlikte göreceğiz.