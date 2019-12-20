Volkswagen, 2020 Caddy'nin Tanıtım Görsellerini Paylaştı

Yeni nesil Volkswagen Caddy’e dair ilk casus fotoğraflar, geçtiğimiz nisan ayında görmüştük. Bugün ise Alman markanın ticari araçlardan sorumlu bölümü, yeni Caddy ile ilgili iki teaser görüntüsü yayınladı.

2003 yılından bu yana piyasada olan mevcut Volkswagen Caddy, biri 2010'da ve 2015'te biri olmak üzere iki büyük makyaj aldı; ancak yine de Golf V ve birinci nesil Touran'ın platform bileşenlerini kullanıyor. Alman markanın popüler ticari aracı, dördüncü nesil model geldiğinde 2020 veya 2021'de Volkswagen’in MQB modüler mimarisine geçecek.

Açıklamada da belirttiğimiz gibi, yeni nesil Volkswagen Caddy’ye dair ilk casus fotoğrafları geçtiğimiz nisan ayında görmüştük. Araçla ilgili bugüne kadar ser verip sır vermeyen VW, yeni Caddy’ye dair iki tanıtım görseli yayınladı.

Alman markanın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni ticari aracı, Golf’ü andıran keskin LED ön farları, kaslı yapısı, büyük boy tekerlek kemerleri ve A direğine monte edilmiş yan aynaları ile oldukça sportif görünüyor. Arkada, oldukça heybetli ve güzel görünen bir kargo paneline ev sahipliği yapan 2020 Caddy, bambaşka bir tasarım dili ile dizayn edilmiş.

Fakat Caddy’nin bu tasarımla geleceğini düşünüyorsanız, ne yazık ki hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Motor1.com'un bu yılın başlarında yayınladığı casus fotoğraflar, yeni Caddy'nin seleflerinin temel şeklini koruyacağını ve muhafazakar tasarım anlayışını sürdüreceğini gösterdi. Artı olarak, Volkswagen söz konusu konsept görüntülerini paylaşırken bunun sadece bir önizleme olduğunu ekledi.

2020 Volkswagen Caddy casus fotoğrafları:

Tasarım her ne kadar etkileyici bir unsur olsa da, ticari araç segmentindeki en önemli faktör değil. Yeni Caddy’nin Alman markanın MQB modüler mimarisine geçecek olması, başlı başına önemli bir gelişme. Hibrit motor sistemini kullanacak olan 2020 Caddy'nin ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.