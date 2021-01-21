Alman otomobil devi Volkswagen, 1974 yılından beri ABD'de piyasasında büyük rol oynayan Golf model araçlarının ülkedeki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket, bundan sonra ABD pazarına sadece 2022 model GTI ve R serisini gönderecek.

Geçtiğimiz sene Volkswagen'in ABD’de bulunan Golf fabrikasını kapatacağına dair iddialar dolaşmaya başlamıştı. Dev Alman otomobil markası, bu kararı resmi olarak doğrulayarak ABD'de Golf üretiminin tamamen durdurulacağını açıkladı.

Yaklaşık 46 yıldır akitf olarak hizmet veren fabrika, Golf satışlarının gün geçtikçe daha da azalması nedeniyle kapatılacak. Fabrika, tüm parçalar tükenene kadar üretime devam edecek.

VW Golf, son bir yılda yaklaşık 22 bin satışa ulaştı

1974 yılında ABD piyasasına giriş yapan Volkswagen Golf, hem ülkede hem de küresel anlamda en çok satış yapan modellerden birisi oldu. Satışlar, uzun süredir çok iyi gidiyordu ama son dönemde Golf’ün satışları Volkswagen’i memnun etmeye yetmedi. Honda Civic gibi modeller ayda 20 bin satışa ulaşırken VW Golf, 2020 yılında sadece 22 bin model satabildi.

Fabrikanın kapatılması, ABD’liler için Golf’e bir veda olarak nitelendirilmiyor. Serinin son versiyonu geçtiğimiz günlerde Puebla, Meksika fabrikasından piyasaya sürüldü. Golf, ABD’den ayrılıyor olsa da 2022 GTI ve R modeller Almanya’da üretilip ülkeye gönderilecek.