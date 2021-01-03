Volkswagen'in Yatırım Kararından Neden Vazgeçtiği Açıklandı

Volkswagen, geçtiğimiz aylarda ülkemize yatırım kararı almış ve Manisa'ya fabrika kuracağı açıklanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle bu kararından vazgeçtiği açıklanan Volkswagen'in, yatırımdan neden vazgeçtiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa'da açacağı fabrika ile ülkemize yatırım kararı alan ancak sonrasında bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Volkswagen'in, gerekçe olarak koronavirüs salgınını gösterdiğini söyledi.

Volkswagen'in bu ani kararına ilişkin şirketin CEO'su Herbert Diess’in kendisine yazdığı mektupta yer alan bilgileri paylaşan Varank, "Bize resmi açıklaması bu ama bu şirketlerin yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk." şeklinde konuştu.

CEO Herbert Diess, kararın arkasında ülkenin siyasi durumunun da etkisi olduğunu kabul etmişti:

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, Volkswagen'in Türkiye'deki yatırım kararından vazgeçmesinin arkasında ülkedeki siyasi durumun da etkili olduğunu daha önce itiraf etmişti.

Şirketin iş konseyinin ve hissedarlarının Türkiye'de fabrika kurulmasına karşı olduğunu belirten Diess, kendisinin bu karara katılmadığını belirterek, “Ben orada fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim, Türkiye’de yeni fabrikayı açabilirdik ve orada koşulların düzelmesine katkımız olabilirdi. Türkiye jeo-stratejik açıdan Avrupa’nın vazgeçebileceği bir ülke değil.” şeklinde konuşmuştu.

Bakan Varank ise yaptığı son açıklamada durumun geneli ile ilgili ''Başından beri bir süreç yürüttük. Volkswagen CEO'su Diess'in bana yazdığı mektup var. 'Biz Türkiye'yi çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapanın kazanacağını biliyoruz.' Burada açıkça şunu da belirtiyor, 'Ben kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik. Bütün çözümlerini mevcut fabrikalarında güncellemeye giderek çözmek istiyorlar. Çünkü sektörün ne olacağını bilmiyoruz.' diyor. Kendisi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için 2 kez geldi. Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı.'' ifadelerini kullandı.