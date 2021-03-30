Volkswagen'in resmi internet sitesinde yanlışlıkla paylaşılan bir basın bültenine göre şirket, adını ABD'ye özel olarak Voltswagen olarak değiştirecek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu isim, şirketin e-mobiliteye geçişini temsil ediyor.

“Gelecek elektrikli otomobillerde” klişesini daha önce çok kez duymuşsunuzdur. Klişe olması, bu görüşün yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Sürücüler için elektrikli otomobillere geçiş, bir otomobilden diğerine geçmek kadar basit bir şey olsa da üreticiler, elektrikli otomobillere bundan çok daha fazla anlam yüklüyor olabilirler.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen, resmi internet sitesinde “yanlışlıkla” bir basın bülteni yayınladı ve bülteni kısa süre sonra kaldırdı. Söz konusu bültende köklü bir geçmişe sahip olan Volkswagen’in ABD operasyonlarına özel olarak adını “Voltswagen” olarak değiştireceği ifade ediliyordu.

"Voltswagen", gerçek de olabilir 1 Nisan şakası da

Konuyu haberleştiren medya organlarından CNN, basın bülteninin “gerçekliğini” doğrulayamadığını aktarırken; Volkswagen’in gerçekten de elektrikli otomobillere dönüşümü vurgulamak adına böyle bir değişiklik gerçekleştirebileceği gibi basın bülteninin bir “1 Nisan Şakası”ndan ibaret de olabileceğini ifade etti.

Bir başka medya organı olan CNBC ise bu konuda daha kesin ifadelere yer verdi ve söz konusu isim değişikliğini Volkswagen’in ilgili planlarından haberdar kaynaklarının da onayladığını ifade etti. Buna göre gelecekte, klasik Volkswagen modellerinin elektrikli versiyonlarında “Voltswagen” logosu ile karşılaşabiliriz. Elbetteki bu logo, ABD’de satışa sunulan araçlara özel olacak.

CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre Volkswagen, söz konusu değişikliği mayıs ayında yürürlüğe koymayı planlıyor. Zaten yanlışlıkla paylaşılan basın bülteni de mart değil “29 Nisan” tarihliydi. Dolayısı ile yaklaşık bir ay sonra Volkswagen’in e-mobiliteye dönüşünü vurgulamak için Voltswagen ismini açıkladığını görebiliriz.