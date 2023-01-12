Volkswagen ile Audi'nin 2022 yılı boyunca kaç adet otomobil sattığı belli oldu. Paylaşılan rakamlar, her iki markanın da satışlarında düşüş olduğunu ancak elektrikli otomobillere olan ilginin arttığını gözler önüne seriyor.

Otomobil dünyasının iki dev ismi, Volkswagen ve Audi'den önemli bir açıklama geldi. Her iki markanın 2022 yılındaki satış rakamları resmen açıklandı. Yapılan açıklamalar, her iki markanın da satışlarının düştüğünü ancak elektrikli modellere olan ilginin arttığını gözler önüne seriyor.

Önce Audi'yi de bünyesinde barındıran Volkswagen'in satışlarına bakalım. Yapılan açıklamaya göre şirketin 2022 yılındaki satışları, yüzde 6,8 düşüşle 4.56 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu satışların 330 bin adedi elektrikliydi. Volkswagen'in elektrikli otomobil satışları, bir önceki yıldan yüzde 23,6 fazlaydı. Bu arada; 330 bin elektrikli otomobilin 143 bin tanesi Çin pazarında satıldı.

Volkswagen ve Audi ikilisinin açıklamalarında öne çıkanlar:

Volkswagen 4.56 milyon adet otomobil sattı.

adet otomobil sattı. Audi'nin satışları 1 milyon 614 bin 231 oldu.

oldu. Volkswagen 330 bin , Audi ise 118 bin 196 adet elektrikli araba sattı.

, Audi ise 118 bin 196 adet elektrikli araba sattı. Volkswagen'in en çok tercih edilen elektrikli otomobili ID.4 oldu.

oldu. Volkswagen'in satışları yüzde 6,8, Audi'nin satışları ise yüzde 3,9 düştü.

Volkswagen'in en çok tercih edilen elektrikli otomobili ID.4 oldu!

Paylaşılan verilere baktığımızda, Volkswagen'in en çok tercih edilen elektrikli otomobilinin ID.4 olduğunu görüyoruz. Bu araç Türkiye'ye gelmiyor ancak satışa sunulduğu ülkelerde dikkat çekiyor gibi görünüyor. Zira ID.4 satışları, 2022'de 170.000 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Volkswagen'in elektrikli otomobil satışlarının yüzde 51'den fazlasının ID.4'ten geldiğini gözler önüne seriyor.

Volkswagen'in Ocak 2023 fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Audi satışları ise yüzde 3,9 azalarak 1.614.231 oldu!

Volkswagen'de her bütçeye uygun araba varken Audi'de böyle bir durum yok. Şirketin tüm araçları premium segmentte ve bu durum, satış rakamlarını doğrudan etkiliyor. Yapılan açıklamaya göre Audi, geçtiğimiz yıl boyunca 1 milyon 614 bin 231 otomobil sattı. Bu rakam, 2021'den yüzde 3,9 düşüktü. Bunlara ek olarak; Audi'nin elektrikli otomobil satışları 118 bin 196 olarak kayıtlara geçti. Elektrikli araba satışları, yüzde 42,8 artmış oldu.

Audi'nin Ocak 2023 fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz: