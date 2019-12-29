Volkswagen ID. Crozz, 2020 Yılında Kullanıcıya Sunulacak

Volkswagen, elektrikli otomobil yarışında ön sıralarda yer almak için çalışmalara devam ediyor. 2020 yılında bir elektrikli aracı kullanıcıya sunacağına garanti veren Volkswagen, ID. Crozz adlı otomobilinin üretim versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Volkswagen, elektrikli otomobil piyasasına iddialı bir şekilde girmek istiyor. Alman otomotiv devinin bu hedefini gerçekleştirmesi için de tamamen elektrik enerjisi ile çalışan bir CUV araca ihtiyacı var. Volkswagen, bu hedefine ulaşmak için temelleri atmış durumda ve yakın bir zamanda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda 2020 yılında bir elektrikli araç sunacağının kesin garantisini verdi. Volkswagen, ID.3 model aracını kullanıcıya tanıtmasının ardından şimdi de ID. Crozz olarak adlandırılan aracının üretim modelini tanıtmak için hazırlıklara başladı.

Otomobilin, ID. Crozz adıyla değil ID.4 adıyla piyasa sürüleceği ön görülüyor

Alman otomotiv devinin elektrikli otomobil piyasasında önemli işlere imza atmak istediği uzun bir süredir biliniyor. Volkswagen, 2013 yılından bu yana gerçekleştirdiği elektrik motorlu araç satışlarında aralık ayında 250.000’e ulaştı. Volkswagen e-Golf ise en popüler elektrikli aracı olarak karşımıza çıkıyor ve şu ana kadar 104.000 araç satıldı. Aralık ayında satılan 250.000’inci araç da yine bir Volkswagen Pure White e-Golf aracı oldu.

Fakat e-Golf modeli artık emekliye ayrılmak üzere ve onun yerini ID.3 elektrikli aracı alacak. Bu yeni projelerle birlikte Volkswagen’in yakın bir zamanda elektrikli otomobil piyasasında daha büyük işlere imza atması bekleniyor.

Volkswagen, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da 2023 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç üreteceğini belirtmişti

Volkswagen, geçmişte yaptığı açıklamalarda kendisine bir hedef belirlemişti. 2025 yılına kadar 1 milyon adet elektrikli araç üretmeyi kendine amaç edinen Volkswagen, bu tarihi iki yıl geri çekmeye karar verdi. Reuters’tan elde edilen bir bilgi, elektrikli otomobil endüstrisinde yaşanan hareketlilik ve artan hızdan dolayı hedefini 2023 yılına çeken Volkswagen’in 1 milyon araç yerine 1,5 milyon araç üreteceğine işaret ediyor.

2018 yılında 50 bin ve 2019 yılında 70 bin elektrikli araç üreten Alman otomotiv devi Volkswagen, 2023 yılına kadar bu sayıyı toplamda 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.