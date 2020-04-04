Volkswagen, Otomobil Fuarı'nı Çevrimiçi Gerçekleştiriyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2020 Cenevre Motor Show'u online olarak gerçekleştirdi. Araçlarını sanal bir turda sergileyen otomotiv üreticisi turun gerçekçi olması için Cenevre'de kurduğu standı internete taşıdı.

Dünyanın dört bir yanını saran koronavirüs, otomotiv piyasasına da darbe vurdu. Otomotiv parçaları üretimi durdu, yeni araçların tanıtıldığı lansmanlar iptal edildi veya ertelendi. Bazı otomotiv üreticileri ise araçlarını online kanallar üzerinden tanıtıyor. Bunlardan biri de Alman otomotiv devi Volkswagen. Volkswagen, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda katılımcılara unutamayacakları bir denetim yaşatmak için çok uğraştığı halde, etkinlik iptal edildiği için yeni araçlarını tanıtamamıştı. Bunun üzerine Volkswagen, araçlarını internet üzerinden tanıtmaya karar verdi.

Lansmanın internet üzerinden yapılması, Volkswagen'in büyük çabalarla hazırladığı Cenevre'deki standının tamamen boşa gitmesi anlamına gelmiyor çünkü Volkswagen'in hazırladığı sanal tur, Cenevre'deki standını yansıtıyor. Bu sanal tur, hem Cenevre'deki standa benzemesiyle hem de ortama uygun hazırlanan müzik ve ışıklarla sanki gerçekten oradaymışsınız hissiyatı yaratıyor. Sanal tura buradan katılabilirsiniz.

Volkswagen'in standında bulunan araçlar, şirketin elektrikli araçlara vermiş olduğu ad olan ID ailesinden seçilmiş. Stantta, ID.3'ün yanı sıra tüm Volkswagen Golf 8 serisi de bulunuyor. Golf serisi, daha küçük ve ekonomik aile arabası şeklinde olan GTI, GTD, ve GTE modellerini de içeriyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen tek otomotiv etkinliği Cenevre Otomobil Fuarı değil. New York Otomobil Fuarı ve Pekin Otomobil Fuarı, ileri bir tarihe ertelenirken Paris Otomobil Fuarı kısmen iptal edildi. Detroit Otomobil Fuarı ise etkinliğin gerçekleşeceği mekanın hastaneye çevrilmesi üzerine tamamen iptal edildi.

Volkswagen, daha önce de koronavirüse karşı alınabilecek en büyük önlem olan sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logosunu ayırmıştı. Bir de konuyla alakalı video paylaşan dev otomobil üreticisi, koronavirüse karşı savaşmaya devam ediyor. Bu konuyla alakalı daha detaylı bilgiler bulunan haberimize buradan ulaşabilirsiniz.