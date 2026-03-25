Elektrikli Otomobil Devrimini Kaçıran Volkswagen, İsrail'in Demir Kubbesi İçin Bileşen Üretmeyi Planlıyor

Volkswagen, Almanya'daki bir fabrikasını Demir Kubbe için bileşen üretecek şekilde dönüştürmeyi planlıyor.

Barış Bulut

Volkswagen, İsrailli savunma şirketi Rafael ile dikkat çeken bir iş birliğini masaya yatırdı. İddialara göre şirket, Almanya’nın Osnabrück kentindeki otomobil fabrikasını Demir Kubbe hava savunma sistemi parçaları üreten bir tesise dönüştürmeyi değerlendiriyor.

Financial Times’ın haberine göre bu plan henüz erken aşamada. Volkswagen, 2027’de T-Roc Cabriolet modelinin üretimini sonlandırmaya hazırlanan ve yaklaşık 2.300 kişinin çalıştığı fabrika için yeni bir çözüm arıyor. Bu kapsamda savunma sanayii ile iş birliği seçenekleri gündeme gelmiş durumda.

Demir Kubbe'ye ait bileşenler üretilecek

Plan hayata geçerse fabrika, füze taşıyan ağır araçlar, fırlatıcı sistemler ve jeneratörler gibi Demir Kubbe’ye ait bileşenleri üretecek ancak füze üretimi bu tesisin kapsamına dâhil olmayacak.

Volkswagen, farklı seçenekleri değerlendirdiklerini ve henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı. Öte yandan Rafael ve Alman Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Eğer mevcut fabrikadaki çalışanlar da bu dönüşümü kabul ederse fabrikanın 12 ila 18 ay içinde yeni üretim modeline geçebileceği belirtiliyor.

