Avrupa'da En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı: BYD, Tesla'yı Geçti!

Avrupa'da yılın ilk iki ayında en çok otomobil satan markalar belli oldu. İşte zirvedeki isim.

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da otomobil pazarı sürekli değişiyor. Öyle ki zirvede yer alan markaların düzenli olarak değiştiğini görüyoruz. Şimdi ise Avrupa’daki otomobil satışlarıyla ilgili yeni veriler bizlerle buluştu.

Paylaşılan veriler, 2026 yılının ilk iki ayında Avrupa ve Birleşik Krallık’ta kayıt yaptırılan araçları kapsıyor. Satışlarda elektrikli araçlar %15’lik bir artış yaşayarak pazarın %18,8’ini oluşturmuş. Ayrıca BYD’nin iki ay üst üste Tesla’yı geçmeyi başardığını da görebiliyoruz. Geçen ay şirket Avrupa’da 17.954 araç satmayı başarmış. Tesla ise 17.664 araç satmış.

Yılın ilk iki ayında Avrupa’da en çok araba satan markalar

Volkswagen – 200.720 Skoda – 130.437 Toyota – 128.922 BMW – 107.996 Renault – 104.995 Peugeot - 104.187 Audi - 96.272 Mercedes-Benz - 87.490 Kia - 76.680 Dacia - 68.252

Listeye baktığımızda Volkswagen’in 200 bin satışla zirvede yer aldığını görüyoruz. Genel olarak Volkswagen Grubu toplamda 512 bin 94 satışla en çok satan firma konumunda. İçinde birçok markayı bulunduran bir diğer şirket Stellantis ise 335 bin 426 satışla onu takip ediyor.