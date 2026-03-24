Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Hiç de Fena Olmayan Fiyatı

Volkswagen'in çok beklenen yeni T-Roc modeli resmen ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Alman şirket Volkswagen, ülkemizde de büyük ilgi gören bir markaydı. Şirketin SUV tipindeki aracı T-Roc da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iyi satan modellerden biriydi. Bu yüzden de yeni T-Roc’un Türkiye’ye gelişi büyük heyecanla bekleniyordu.

O gün geldi çattı. 2026 Volkswagen T-Roc resmen ülkemizde satışa sunuldu. Otomobil, 3 farklı donanım seviyesi ve hafif hibrit motoruyla Türkiye’de satılıyor. Peki yeni Volkswagen T-Roc’un Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin bakalım.

Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye fiyatı

|Versiyon |Fiyatı | Lansmana özel fiyat | | -------- | -------- | |Life |2.648.000 TL | 2.388.500 TL | |Style |3.183.000 TL | | |R-Line |3.287.000 TL | |

Şık bir tasarıma sahip olan yeni Volkswagen T-Roc modeli, 150 PS güce sahip 1.5 eTSI motor ünitesi ve 48V’lık hafif hibrit teknolojisiyle geliyor. Rejeneratif fren teknolojisi ile frenlemedeki enerjiyi bataryada depolayabiliyor. Böylece hibrit kullanım sağlanıyor. Ayrıca sistemin 18 PS ve 56 Nm ekstra tork ve güç sağlayabildiği de aktarılmış.

Önceki nesilden daha uzun bir tasarımla gelen otomobil, 475 litre bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1350 litreye çıkıyor. Başlangıç seviyesinde 17 inç jantlarla gelen aracın iç mekânında 10,3 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli var. Daha üst donanımlarda ekran 12,9 inç boyutlarına kadar çıkabiliyor. Yeni T-Roc’un tüm detaylarını aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.