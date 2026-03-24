Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Hiç de Fena Olmayan Fiyatı

Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Alman şirket Volkswagen, ülkemizde de büyük ilgi gören bir markaydı. Şirketin SUV tipindeki aracı T-Roc da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iyi satan modellerden biriydi. Bu yüzden de yeni T-Roc’un Türkiye’ye gelişi büyük heyecanla bekleniyordu.

O gün geldi çattı. 2026 Volkswagen T-Roc resmen ülkemizde satışa sunuldu. Otomobil, 3 farklı donanım seviyesi ve hafif hibrit motoruyla Türkiye’de satılıyor. Peki yeni Volkswagen T-Roc’un Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin bakalım.

İçerikten Görseller

troc1
troc2
troc

Yeni Volkswagen T-Roc Türkiye fiyatı

troc1

|Versiyon |Fiyatı | Lansmana özel fiyat | | -------- | -------- | |Life |2.648.000 TL | 2.388.500 TL | |Style |3.183.000 TL | | |R-Line |3.287.000 TL | |

troc2

Şık bir tasarıma sahip olan yeni Volkswagen T-Roc modeli, 150 PS güce sahip 1.5 eTSI motor ünitesi ve 48V’lık hafif hibrit teknolojisiyle geliyor. Rejeneratif fren teknolojisi ile frenlemedeki enerjiyi bataryada depolayabiliyor. Böylece hibrit kullanım sağlanıyor. Ayrıca sistemin 18 PS ve 56 Nm ekstra tork ve güç sağlayabildiği de aktarılmış.

troc

Önceki nesilden daha uzun bir tasarımla gelen otomobil, 475 litre bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1350 litreye çıkıyor. Başlangıç seviyesinde 17 inç jantlarla gelen aracın iç mekânında 10,3 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli var. Daha üst donanımlarda ekran 12,9 inç boyutlarına kadar çıkabiliyor. Yeni T-Roc’un tüm detaylarını aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.

Araba Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com