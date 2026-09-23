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Volkswagen’in Elektrikli Araç Satışları İlk Kez Almanya’da İçten Yanmalıları Geçti!

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Volkswagen, ana vatanı Almanya’da tarihinde ilk kez elektrikli otomobil siparişlerinde içten yanmalı modelleri geride bıraktı.

Volkswagen’in Elektrikli Araç Satışları İlk Kez Almanya’da İçten Yanmalıları Geçti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil şirketleri son yıllarda elektrikli model sayısını iyice artırmıştı. Kullanıcılar da artık bu tarz modelleri daha sık tercih ediyordu. Alman otomobil Volkswagen de bu markalardan biriydi. Şirketin uzun yıllardır altyapısını hazırladığı ve stratejik olarak hedeflediği "elektrikli mobiliteye geçiş" süreci nihayet beklenen seviyeye ulaştı.

Marka, şirket tarihinde ilk kez kendi evi olan Almanya’da içten yanmalı motorlu araçlarından daha fazla elektrikli otomobil siparişi almayı başardı.

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Volkswagen’in Elektrikli Araç Satışları İlk Kez Almanya’da İçten Yanmalıları Geçti!
vwic

Elektrikli araçlara olan yoğun talep Volkswagen’i zorlamaya başladı

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Bu durum kağıt üzerinde büyük bir ticari başarı gibi görünse de üretim hatlarında ciddi aksamalara yol açtı. Şirketin satış grafiklerinde yaşanan bu kayma, fabrika planlamalarını altüst ederek üretim zincirinde beklenmedik bir zincirleme reaksiyon başlattı.

Automobilwoche tarafından paylaşılan verilere göre, elektrikli araçlara kayan bu yoğun talep doğrudan Volkswagen'in kalbi konumundaki Wolfsburg tesisini vurmuş durumda. İçten yanmalı modellerin merkezi sayılan ve Golf, Tiguan ile Tayron üretimine ev sahipliği yapan tesiste, yaşanan talep düşüşü nedeniyle an itibarıyla ek vardiyaların tamamı kaldırıldı. Wolfsburg’daki bu gerileme sadece kısa vadeli bir önlem olarak da kalmayacak.

Markanın amiral gemisi konumundaki Golf modeli, 2027 yılının sonunda tarihinde ilk kez Almanya sınırlarının dışına çıkarak Meksika’da üretilmeye başlanacak. Bu karar, içten yanmalı modellerin montaj hatlarındaki yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Elektrikli modellere olan talebin bir anda tavan yapması, ek vardiya zorunluluğunu içten yanmalı tesislerden alıp elektrikli araç üreten merkezlere itti. ID.7 modelinin montajının gerçekleştirildiği Emden tesisinde en az iki vardiya planlandığı aktarılırken ID.3 Neo modeline gösterilen yoğun ilgi ise Zwickau tesisindeki üretim dengelerini doğrudan etkiledi.

Alman üreticinin şu anda Avrupa pazarındaki en popüler modellerinden biri ise ön satış süreciyle dikkat çeken ID. Polo oldu. Ancak satış adetlerindeki bu yükseliş, Volkswagen cephesinde tam anlamıyla bir sevinç dalgası yaratmıyor. Alman devinin elektrikli otomobillerden elde ettiği kâr marjının, geleneksel içten yanmalı araçlara kıyasla belirgin şekilde düşük olduğu biliniyor. Alman tüketiciler elektrikli modellere hücum etse de bu tablo, şirket finansalları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

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