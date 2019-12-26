Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj sorununa karşı yeni önlemler de geliştirilmeye başlanıyor. Volkswagen'in üzerinde çalıştığı mobil şarj robotu fikri, park alanlarında sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.

İçten yanmalı motorlu araçlardan tamamen elektrikli alternatiflere geçiyoruz. Tesla Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron gibi iddialı araçlar, bu geçişe öncülük ediyor. Elektrikli araçlar günümüzde düzenli şarj gerektiriyor ve sürücüler benzin istasyonlarına yerleştirilen şarj istasyonlarında veya evlerinde araçlarını şarj edebiliyor. Ancak Volkswagen yeni bir alternatif üzerinde çalışıyor.

Volkswagen Group Components'ın mobil şarj robotu ile tanışın. Bu robot, kendi kendine aracın yanına giderek şarj işlemini gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefondaki bir uygulama veya bağlı bir araç sistemi aracılığıyla etkinleştirilebilen robot, çağırıldıktan sonra gelerek şarj girişini açıp araca fişi bağlayabiliyor.

Hatta diğer araçları da şarj edebiliyor ve şarj işlemi bittiğinde VW'in "batarya vagonu" olarak adlandırdığı enerji depolama istasyonuna geri dönebiliyor. Bu vagonların her biri 25 kWh güce sahip ve 50 kWh'ye kadar DC hızlı şarj edebiliyor. Robot, kameraları, lazer tarayıcıları ve ultrasonik sensörleriyle şarj işlemini tamamen otonom olarak gerçekleştiriyor ve park alanında serbestçe dolaşabiliyor. Hatta yolundaki engelleri tanıyabiliyor ve gerektiğinde tepki verebiliyor.

VW, park alanının büyüklüğüne ve/veya kapalı olup olmadığına bağlı olarak, şarj robotlarının aynı anda hareket ederek araçları şarj edebileceğini de ekliyor. Mobil şarj robotları sayesinde, gelecekte şarj istasyonlarının sabit olması gerekmeyecek.

Mobil şarj robotları, sürücülerin kullanılabilir bir şarj istasyonu olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir boş alana park etmelerini sağlayacak. Robot, şarj istasyonunu doğrudan araca getiriyor. Volkswagen Group Components biriminin başkanı Mark Möller, bu robotun elektrikli araçlar için devrim niteliğinde olduğunu ve sabit şarj istasyonlarına olan ihtiyacın azaltabileceğini belirtti.

Şimdilik bu robot, bir sadece hayali bir ürün olsa da VW, yakın gelecekte hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürülebilir. Henüz robotun gelebileceği tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.