Ford'un Volkswagen ile MEB platformunu kullanma konusunda anlaşmaya vardığı biliniyor. Amerikan otomotiv devinin, Volkswagen'in elektrikli otomobiller için geliştirdiği modüler araba platformunu Mustang Mach-E crossoverında kullanabileceği konuşuluyor.

Bu yılın ilk aylarında, Volkswagen'in elektrikli otomobiller için geliştirdiği modüler platformunu (MEB) Ford ile paylaşacağı öğrenilmişti. Auto Press'in iddiasına göre, bu küçük elektrikli otomobil platformu, Ford'un küçük Mustang Mach-E modellerinde kullanılabilir.

Ford'un Avrupa baş tasarımcısı Murat Gueler'in açıklamaları da tartışmanın ateşi alevlendirdi. Gueler, Mustang'in elektrikli otomobillerin daha da genişleyeceğini söyledi ve bunun bir tür "aile" haline geleceğini konuştuklarını kaydetti.

Gueler açıklamasında özel olarak genişlemenin daha küçük bir Mustang Mach-E ile sonuçalanacağını belirtmedi, ancak tasarımcı, bunun Mustang Mach-E'dan farklı profile sahip bir crossover sınıfı olacağının neredeyse kesin olduğunu söyledi. MEB platformunun kullanımı düşünüldüğünde, Gueler'in tamamiyle küçük bir Mustang Mach-E'den bahsettiği belirtiliyor.

Volkswagen ile müzakereler

Haberde, Ford ile Volkswagen'in Kasım ayında MEB platformunun Ford için kullanımı ve modifikasyonu için görüştüğü yazıyor. Ford'un bu görüşmelerde gündeme getirdiği önemli konular ön bölme panelinin konumu ve kaput oldu. Volkswagen, ön camın tabanını MEB platformundan çok daha ileriye konumlandırıyor ve bu da göreceli olarak daha kısa bir motor kaputuna neden oluyor. Ancak bu kısa motor kaputu tasarımı, Ford'un Mustang modellerine uygun değil. Ancak Ford'un Volkswagen'den istediğini aldığı belirtiliyor.

Ford'un kürsel elektrifikasyon direktörü Ted Cannis, Volkswagen ile yapılan ilk müzakerelerde çok şey yapıldığını, gördükleri parametreler ile birlikte "harika bir Ford" yapabileceklerini kaydetti.

Elbette Ford, Mustang Mach-E'yi önümüzdeki yıl satışa çıkaracak. Bu durumda elektrikli bir crossovere yönelik talep belirsizliğini koruyor. Bunun yanı sıra, eğer Ford bu crossoverı piyasaya sürerse, yollarda dışarıdan Mustang gibi görünen, ama içeriden esas olarak Volkswagen olan araçlar yer alacak. Bunun, orijinal Amerikan ikonundan bir sapma olacağı konuşuluyor.

Ford'un yaşayabileceği sorunlar

Bunun yanı sıra, iki ayrı Mustang Mach-E aracının birbirinden tamamen ayrı platformlarda yer alması da tuhaf bulunuyor. Bu iki araç dışarıdan benzer görünecek ama içeride tamamen farklı çalışacak. Elektrikli aksamların aracın karakterine ve kişiliğine içten yanmalı motorlar kadar etki etmediği düşünülüyor. Bu nedenle Ford'a MEB platformunun eklenmesi örneğin Volkswagen'in 2.0 litre turbo şarjlı dört silindirli motoronun geleneksel bir Mustang'e konulmasından makbul görünüyor. Ancak algı hâlâ önemli ve Ford'un da bunun farkında olduğu muhakkak.

MEB platformunun arkadan çekişli ve tüm tekerleklerden çekişli sistemleri destekleyeceği belirtiliyor. Elektrik motorlarından elde edilen gücün bu araçların Mustang olarak sınıflandırılması için de yeteceği tahmin ediliyor.