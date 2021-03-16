Otomobil devi Volkswagen, elektrikli otomobilleri şebekeye dahil ederek bu otomobilleri bir güç bankası haline getirmeyi hedefliyor. Şirket, bu sayede elektrikli otomobillerin şarj işlemlerinin dahi ücretsiz olabileceğini söyledi.

Otomobil dünyasının en dev isimlerinden birisi olan Volkswagen, dün düzenlediği "Volkswagen Enerji Günü" isimli etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin yaptığı açıklamalardan birisi de geleceğe ışık tutan bir teknolojiye işaret ediyordu. Şirket, elektrikli otomobillerin bir güç bankası gibi olduğunu söyleyerek gelecekte otomobillerin elektrik şebekesinde bir yer edineceklerini açıkladı.

Volkswagen'e göre elektrikli otomobillerin şebekeye eklenmeleriyle birlikte aksi takdirde kaybolacak olan yenilenebilir enerjiden tasarruf sağlanabilecek. Şirketin en iddialı açıklamasıysa doğru enerji yönetimi ve akıllı depolama sistemlerinin en sonunda şarj işlemini ücretsiz yapacağı yönünde. Sistemin merkezindeyse Elli isimli yazılım yatıyor.

2022 yılına kadar otomobiller şebekeye dahil edilecek:

Şirket, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak önemli bir gelişmenin de tarihini verdi. Buna göre Volkswagen, 2022 yılına kadar tüm MEB platformunu taşıyan araçlarında şebekeden enerji alıp bu enerjiyi şebekeye geri verebilecek. Bu da şirketin enerji yönetiminde hedeflediği devrimin başlangıcı olacak.

Volkswagen, bu sistemi şu anda Almanya'nın Wolfsburg kentinde test ediyor. Pilot program kapsamında 1.250 apartman,2 MWh depolama kapasitesi, 270 çift yönlü elektrik panosu ve fotovoltaik panellerde 720 kWp enerji bulunuyor. Programın hedefi, ID.3 modelinin fotovoltaik paneller tarafından üretilen elektrik enerjisini depolamasını ve araba kullanılmadığında bu enerjiyi evlere ve şebekelere geri vermesi.

Şirketin şarj işleminin ücretsiz hale geleceği iddiasıysa elektrikli otomobil kullanıcılarına bağlı. Otomobillerin sahipleri, şebekeye sağladıkları enerji için para kazanabilecek. Bununla birlikte şebekenin rüzgâr ve güneş kaynakları tarafından üretilen enerjiyi depolaması gerektiğinde arabalarının güç bankası olarak çalışmasına izin vermeleri bile para kazanmanın yolu olabilecek.