Yerli otomobil projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk otomobilin banttan ineceği tarihle ilgili genel bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalara göre üretilen ilk yerli otomobiller, 2022'nin sonunda banttan inecekler.

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam etmekte olan yerli otomobil projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda üretilecek ilk araçlara dem vuran Erdoğan, 2022 yılının sonlarında üretilen ilk yerli otomobillerin banttan ineceğini açıkladı.

Yaptığı açıklamalarda otomobil sektörüne ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, elektrik motorlu ve otonom yapıdaki ticari araçları da önemsediklerini, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu konuda Avrupa birincisi, dünya beşincisi olma gibi bir hedef olduğundan bahsetti. Elektrik motorlu otomobillerin bir numaralı problemi olan bataryalara da değinen Erdoğan, Türkiye'nin sayılı batarya üreticilerinden bir tanesi olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan'ın ülkemizdeki çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'lik bölümünün Ford Otosan'ın elinde olduğunu söyleyen Erdoğan, 12 bin 500 kişinin şirket bünyesinde çalıştığının altını çizdi. Ford Otosan'ın 2 milyar euro değerindeki yatırım planından da hatırlatan Erdoğan, yatırımların tamamlanmasıyla istihdam edilen kişi sayısının artacağını, üretim kapasitesinin 200 bin kadar artarak 650 bine ulaşacağını ve bunların doğal bir sonucu olarak da 13 milyon dolarlık ihracat yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda değindiği konulardan bir tanesi de yerli ve yabancı yatırımcılara verilen destekti. Türkiye'deki tüm politikaların "girişimci dostu" olduğunu söyleyen Erdoğan, daha fazla şirketin yatırım yapabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, firmaların meseleleriyle doğrudan ilgilenildiğini söyledi.