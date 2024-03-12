Volkswagen, düşük talep nedeniyle tamamen elektrikli ID.3'ü ana fabrikasında üretmeyecek. Firmanın Üretim Şefi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Egzos emisyonu skandalının ardından elektrikli otomobillere ciddi bir yatırım yapacağının sözünü veren Volkswagen'in bu sözünü tutması, pek de ellerinde olmayan şartlardan dolayı oldukça zor gözüküyor. Alman üretici, elektrikli modeli ID.3'ün ana fabrikalarında üretilmeyeceğini açıklarken bu kararın gerekçesi olarak da düşük talebi gösterdi.

"Her euro değerli"

Volkswagen, en başta ID.3 BEV hatchback modelini Wolfsburg'daki ana fabrikasında üretecekti. Öte yandan düşük talep nedeniyle firma, bu modelin üretimini Almanya'nın doğusundaki Zwickau'daki fabrikasında devam ettirecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Volkswagen Üretim Şefi Christian Vollmer, "Harcamamız gerekmeyen her bir euro değerli. Bu nedenle, ID.3 üretimini hâli hazırda tam donanımlı olan Zwickau'da devam ettirmeye karar verdik." ifadelerini kullandı. Bu fabrika geçtiğimiz aylarda, düşük talep gerekçesiyle gerçekleştirilen işten çıkarmalar ile de gündeme gelmişti.

Öte yandan firma, içten yanmalı motorlar ve plug-in hibrit modeller açısından bir sorun yaşamayacağına inanıyor. Otomobil devi, bu yıl uzun bir aradan sonra yılda 500 binden fazla otomobil satabileceklerini öngörüyor. VW Grubu'nun 2026'ya kadar 10 milyar euroluk bir maliyet kesintisine gitmeyi amaçladığını da ekleyelim.

Geçtiğimiz ay Renault, Volkswagen ile BEV mini otomobil üretimi için görüşmeler gerçekleştirmişti. Ayrıca Çinli üretici Xpeng ile Volkswagen de ortak bir proje gerçekleştirecekti. Bu duyurulara rağmen elektrikli otomobillerin yeterince ilgi görmediği anlaşılıyor. Daha önce de Mercedes gibi büyük otomobil üreticileri, elektrikli otomobil pazarındaki agresif tutumlarını yumuşatmış ve içten yanmalı motorlara veda tahilerini ertelemişti.

Markaların elektrikli araç planlarını neden değiştirdiğini merak ediyorsanız: