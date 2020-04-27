Alman otomotiv devi Volkswagen, son gözdesi ID.3 modeli için Instagram üzerinden yarışma başlattı. Dereceye giren ilk 3 tasarımın sahipleri, fabrikanın merkezi Wolfsburg'a davet edilecek.

Otomotiv tarihinde 1938 yılında Beetle adlı hatchback modelle adeta yeni bir çağı başlatan Volkswagen, bu çizgiyi Golf modeliyle devam ettirdi. Alman otomobil üreticisi, şimdi de ID.3 ile çığır açmaya kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor. Şirketin ilk seri üretim elektrikli otomobili olacak ID.3, bu özelliğiyle öne çıkıyor.

Volkswagen Grup Tasarım Başkanı Klaus Bischoff, 27 Nisan Dünya Tasarım Günü'nde Instagram üzerinden yarışma başlattıklarını duyurdu. Etkinlik, tasarımcıların hayallerindeki ID.3 tasarlamasını konu alıyor. Volkswagen’in ID.3 modeli gibi bir elektrikli aracın, 30 yıl sonra nasıl görünebileceği konusunda hayal gücünün kullanılması yarışmanın odak noktalarından biri. Yarışmanın tüm profesyonel ve geleceğin otomobil tasarımcılarına ulaşacağını belirten Bischoff, “Sosyal medyada son birkaç yıldır etkileyici bir tasarım topluluğu gelişmiş durumda. Yarışmamız sayesinde bu yetenekli alanla diyalog kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Elektrikli ID.3 modeli için Instagram'dan tasarım yarışması başlatıldı:

Otomobil tasarımı, büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yapılıyor. Şirketlerin tasarımcıları, yaptıkları tasarımlarda gelecek 12 yılı düşünmek zorunda ve gizlilik oldukça önemli. Bu durum, sorumlu şirket dışındaki gelecek vadeden tasarımcıların doğrudan markalarla etkileşime girmelerini ve karar vericilerden nitelikli geri bildirim almak için tasarımlarını sergilemelerini zorlaştırıyor.

Yeni bir yaklaşım benimsemek isteyen Klaus Bischoff, “Tüm ilgili tasarımcılara bir platform sunmak istiyoruz. Yarışma, iz bırakmayı hedefleyen herkes için harika bir fırsat” diye konuştu. Instagram’da düzenlenen yarışma 1 ay sürecek. Almanya merkezli firma, bu süre içinde tasarımcılardan tasarladıkları görselleri kendi profillerine yüklemeleri ve #VolkswagenDesign2050 etiketini kullanmalarını istiyor.

Beğenilen ilk 3 tasarımın sahibi Almanya'ya davet edilecek:

Klaus Bischoff, beğendiği tasarımlardan üçünü listeye alarak dereceye giren tasarımcıları Wolfsburg'a davet edecek. Kazanan tasarım, yarışmacı için 1:4 ölçeğinde 3 boyutlu olarak üretilecek. ID.3’ten biraz daha bahsetmek gerekirse araç, elektrikli otomobillere özel bir platform üzerine geliştirildi. Böylelikle alan verimli şekilde kullanılıyor.

Araç, 3 adet batarya seçeneğine sahip olacak. Bunlar, sırasıyla 330 km menzil için 45 kWh, 420 km menzil için 58 kWh ve 550 km menzil için 77 kWh olarak sunulacak. Volkswagen, aracın üretiminin oldukça hızlı olacağını iddia ederken modelin elektrik motorunun 204 beygir güç ile 310 Nm tork ürettiği belirtiliyor. Otomobilin maksimum hız değeriyse 160 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.