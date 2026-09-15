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Volkswagen Eylül 2026 Fiyat Listesi, Avantajlar ve İndirim Kampanyaları

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Volkswagen, sıfır otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Eylül 2026 Volkswagen otomobil fiyatları, kampanyaları, indirimleri ve kredi fırsatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Volkswagen Eylül 2026 Fiyat Listesi, Avantajlar ve İndirim Kampanyaları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Volkswagen, Eylül 2026 döneminde Polo, Golf, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat gibi modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli ID.4 ve ID.7 ile de sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Markanın eylül kampanyalarında özellikle ID.7 ve Passat'ta %0,99 faiz, Taigo'da ise %3,39'dan başlayan finansman seçenekleri dikkat çekiyor.

Sıfır Volkswagen otomobil almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra kampanyalı modellerde uygulanan özel indirimler ve finansman koşulları da önem taşıyor. Peki Volkswagen Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Volkswagen Eylül 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan kampanyalar...

İçerikten Görseller

Volkswagen Eylül 2026 Fiyat Listesi, Avantajlar ve İndirim Kampanyaları
Volkswagen ID.7
passat
taigo

Volkswagen fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
Taigo 2.292.000 TL
T-Cross 2.541.000 TL
Golf 2.390.000 TL
Yeni T-Roc 2.916.000 TL
Tiguan 3.600.000 TL
Tayron 4.083.000 TL
Passat 4.010.000 TL
Golf GTI 5.936.000 TL
Golf R 7.462.000 TL

Volkswagen ID.7 Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Volkswagen ID.7

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Volkswagen ID.7'nin 210 kW 286 PS Pro S versiyonu için 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Kampanya 4-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlı.

Bunun yanında tüzel müşteriler için 48 aya varan vadelerde 1.000.000 TL'ye %2,35, 1.500.000 TL'ye %2,62 ve 2.000.000 TL'ye %2,75 faiz seçenekleri de bulunuyor. Kampanyada Volkswagen Kasko şartı yer alıyor.

Volkswagen Passat Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

passat

Passat'ın belirli 2025 ve 2026 model yılı versiyonlarında 1.000.000 TL, 12 ay ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Tüzel müşteriler için 48 aya varan vadelerde 1.000.000 TL'ye %2,35, 1.500.000 TL'ye %2,62 ve 2.000.000 TL'ye %2,75 faiz seçenekleri de bulunuyor.

Volkswagen Taigo Kampanyası: %3,39'dan Başlayan Faiz

taigo

Taigo'nun 1.0 Life TSI 116 PS DSG ve 1.0 Style TSI 116 PS DSG versiyonlarında özel kampanya sunuluyor. 7-30 Eylül 2026 tarihleri arasında bireysel ve tüzel müşteriler için 12 ay vadede %3,59 faiz, yalnızca tüzel müşteriler için 18-48 aya varan vadelerde %3,39 faiz uygulanıyor.

Kampanya stoklarla sınırlı ve Volkswagen Kasko şartı bulunuyor.

Volkswagen'de Genel Kredi Fırsatı: 60 Aya Kadar Vade

Belirli modele bağlı olmayan finansman seçeneğinde Volkswagen Doğuş Finans'ın vdf Klasik Kredi kampanyası bulunuyor. Kampanya kapsamında %3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade sunuluyor.

Ayrıca peşin ödeme yapan müşterilere özel faiz avantajı sağlayan vdf Peşin Avantajlı Kredi seçeneği de yıl sonuna kadar geçerli.

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