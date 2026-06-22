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Volkswagen Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Volkswagen'in güncel sıfır araç fiyatları, devam eden kampanyaları ve kredi seçenekleri yeni otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu içerikte Volkswagen modellerinin fiyat listesinden indirimlere ve finansman fırsatlarına kadar merak edilen detaylara göz atıyoruz.

Volkswagen Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Yeni bir otomobil satın alma sürecinde yalnızca liste fiyatına odaklanmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Dönemsel kampanyalar, kredi seçenekleri ve ek avantajlar da karar aşamasında önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle Volkswagen modelleriyle ilgilenen kullanıcılar, fiyatların yanı sıra markanın sunduğu fırsatları da yakından takip ediyor.

Geniş ürün gamıyla Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olan Volkswagen; Polo, Golf, T-Roc, Tiguan ve Passat gibi modelleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Marka, belirli dönemlerde sunduğu indirimler ve finansman seçenekleriyle sıfır araç sahibi olmayı daha avantajlı hale getirebiliyor. Gelin, Volkswagen'in güncel fiyat listesi, kampanyaları ve kredi fırsatlarına daha yakından bakalım.

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İçerikten Görseller

Volkswagen Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Volkswagen tüm modeller fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Taigo 2.165.000 TL -
T-Cross 2.275.000 TL -
Golf 2.258.000 TL -
Yeni T-Roc 2.755.000 TL -
Tiguan 3.402.000 TL -
Tayron 3.667.000 TL -
ID.4 3.126.150 TL -
Passat 3.600.000 TL -
ID.7 4.415.150 TL -
Golf GTI 4.924.150 TL -
Golf R 6.683.150 TL -
Touareg 10.717.150 TL -

Volkswagen Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Volkswagen Finansman Kampanyası:

Volkswagen, 2026 yılı boyunca geçerli olacak finansman desteğiyle sıfır araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla sunulan kampanya kapsamında, yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

Volkswagen Doğuş Finans

Volkswagen Doğuş Finans, peşin ödemeli tüketici kredisi tercih eden müşterilere yönelik faizsiz finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 70.680 TL peşin ödeme yapılması şartıyla, 300.000 TL kredi tutarı için 11 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ödeme seçeneği sağlanıyor.

Volkswagen Yeni T-Roc

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Volkswagen, Yeni T-Roc 1.5 eTSI modelleri için başlattığı Yaz Fırsatı kampanyasını 30 Haziran'a kadar sürdürüyor. Kampanya, 150 PS gücündeki DSG şanzımanlı Life, Style ve R-Line donanım paketlerini kapsarken, belirli modellerde indirimli anahtar teslim fiyat avantajları sunuluyor.

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