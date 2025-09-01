Volkswagen, Renault Clio Fiyatına Elektrikli Otomobil Tanıtacak

Volkswagen, elektrikli araç serisini genişletiyor. Markanın en erişilebilir crossover modeli olacak ID.2 SUV, 7 Eylül’de Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Yaklaşık 25.000 euro başlangıç fiyatı ve 450 kilometre menzil sunması beklenen model, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirebilir.

Volkswagen, ID.2 hatchback sonrası SUV versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. MEB+ platformu üzerine inşa edilen araç, uygun fiyatı ve kompakt yapısıyla genç kullanıcılar ve şehir içi sürücüler için cazip bir seçenek sunacak. İki farklı batarya seçeneği, modern iç tasarım ve klasik VW sürüş modlarıyla donatılan SUV, markanın elektrikli dönüşümünde önemli bir rol üstlenecek.

Yeni SUV, 38 kWh ve 56 kWh batarya seçenekleri ile gelecek. WLTP standardına göre yaklaşık 450 km menzil sunması bekleniyor. İç mekânda 12,9 inçlik multimedya ekranı ve 10,9 inçlik dijital gösterge paneli dikkat çekerken, sürüş deneyimine “vintage” Volkswagen modellerine gönderme yapan özel modlar da eklenecek.

ID.2, Türkiye'de Renault Clio ile yarışan bir fiyata sahip olacak

Tahmini 25.000 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan ID.2 SUV, ID.4’ün altında konumlanarak daha geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor. Araç, uygun fiyatıyla Çinli üreticilerin Avrupa’daki rekabetine karşı Volkswagen’in güçlü bir yanıtı olacak.

Peki 25 bin euroluk fiyat etiketi Türkiye'ye nasıl yansır? Türkiye'de 1,4 milyon TL fiyat etiketine sahip olan 1,6 motorlu Fiat Egea, Almanya'da 20 bin euro fiyat etiketine sahip. Basit bir orantı yaparak ID.2'nin Türkiye'de 1,75 milyon TL fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Üstelik ID.2'nin %25 ÖTV dilimine girecek bir elektrikli otomobil olmasıyla fiyat 1,5 milyon TL bandına kadar düşebilir.