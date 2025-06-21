Volkswagen, Golf GTI’ın 50. yılına özel Edition 50 modelini tanıttı. Yeni versiyon 325 bg güç ve pist odaklı donanımlarla geliyor. Golf GTI Edition 50, güçlendirilmiş motoru ve özel süspansiyon sistemiyle önceki versiyonlardan teknik olarak ayrılıyor.Kırmızı şeritli ızgarası, siyah tavanı ve farklı gövde renkleri modelin dikkat çeken unsurları arasında.

Volkswagen, Golf GTI’ın 50. yaşını boş geçmedi. Bu özel yıla özel olarak hazırladığı "Edition 50" modeliyle karşımıza çıkan marka, bu kez sadece birkaç görsel dokunuşla yetinmemiş. Yeni versiyon, hem gücü artırılmış hem de pist performansına odaklanan detaylarla geliyor.

Volkswagen, bu özel GTI modelini Nürburgring 24 Saat yarışında sahneye çıkardı. Kaputun altında ise tanıdık ama güçlendirilmiş EA888 evo4 motor yer alıyor. 325 beygir güç ve 420 Nm tork sunan araç, önden çekişli olmasına rağmen 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.5 saniyede çıkıyor. Son hız ise 270 km/s ile sınırlandırılmış.

GTI Edition 50, Clubsport’un üstüne koyarak geliyor

Edition 50, GTI karakteristik detaylarını koruyor. Kırmızı şeritli ızgara, siyah tavan, özel 19 inç jantlar ve farklı gövde renkleri modelin dikkat çeken unsurları arasında. Süspansiyon sistemi, 15 mm alçaltılmış yapı, adaptif amortisör kontrolü ve çeşitli sürüş modları ile destekleniyor.

GTI Edition 50, opsiyonel olarak sunulan Performans Paketi ile daha da geliştirilebiliyor. -2 derece kamber açıları, rijitliği artırılmış şasi, daha sert süspansiyon bileşenleri ve 8 kg’lık dövme jantlarla birlikte, araç yaklaşık 30 kg daha hafif hale geliyor. Ayrıca Akrapovič titanyum egzoz sistemi de sisteme dâhil edilebiliyor.

50. yıla özel hazırlanan model, yalnızca görsel farklılıklarla sınırlı kalmıyor. Teknik güncellemeleri ve pist odaklı iyileştirmeleriyle Golf GTI tarihinde bugüne kadarki en yüksek performansa sahip versiyon olarak öne çıkıyor.