Volkswagen, maddi sıkıntılardan kurtulmak için hayata geçirdiği yeni uygulamaları duyurdu. Kemer sıkma politikasına geçiş yapan şirket, artık maliyetleri düşürürken üretim hızını artıracak.

Bir süredir maddi anlamda zorda olduğu bilinen Alman otomobil devi Volkswagen, firmayı iflastan koruyacak yeni tedbirleri devreye aldı. Yapılan resmî açıklama, Volkswagen için kemer sıkma politikasının resmen başladığını gözler önüne seriyor.

Volkswagen'in teknik geliştirme bölümüne patronluk eden Kai Grünitz tarafından yapılan açıklamalarda, Volkswagen'in artık daha hızlı bir şekilde araç geliştirme yapacağı ifade edildi. Eskiden bir otomobil için 4-5 yıl çalışan şirket, bundan sonra en fazla 3 yıl harcayacak. Böylelikle maliyetler kısılmış olacak.

Üretilen prototip sayısı ve test miktarı da azaltılacak

Volkswagen'in kemer sıkma politikası, sadece geliştirme sürecini hızlandırmaktan ibaret değil. Şirket bundan sonra daha az prototip otomobil üretimi yapacak. Buna paralel olarak; geliştirilen otomobillerin test süreçlerinde de kısılmaya gidecek. Tabii bu durum, araç kalitelerini tartışmaya açabilir. Ancak Kai Grünitz, korkulacak hiçbir şey olmadığını çünkü testlerin laboratuvar ortamına kaydırılacağını söylüyor.

Volkswagen'in uygulamaya koyduğu yeni kararlar, firmanın maliyetleri düşürürken daha hızlı bir şekilde üretim yapmasını sağlayacak. Bunun maddi taraftaki etkilerini gelecek yıllarda göreceğiz.