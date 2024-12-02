Hâlihazırda çok kötü bir dönemden geçen Volkswagen, şimdi de grevlerle karşı karşıya. Şirketin 9 fabrikasından çalışanlar, kısa süreliğine grev yaptı. Anlaşma olmazsa uzun grevler de görebiliriz.

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Volkswagen, son zamanlarda kötü bir dönemden geçiyordu. Satışların ve kazançların düşmesinin ardından şirketten masrafları azaltmaya yönelik hamleler görmüştük. Fabrikaların kapanması ve toplu işten çıkarmaların planlarda olduğu söyleniyordu.

Bugün ise şirkete bir darbe daha geldi. Öyle ki Volkswagen’in Almanya’da bulunan 9 farklı fabrikasından çalışanlar, bugün kısa süreli grev yaptılar.

Grevler, devam ederse üretimi durma seviyesine getirebilir

Gelen bilgilere göre 14 bin kişinin çalıştığı Hannover’deki fabrika ve Wolfsburg’daki merkez de dahil birçok bölgede binlerce insan toplandı ve şirketi eleştiren gösteriler düzenledi. Hâliyle bu durum, üretimi aksattı. Sadece Wolsfburg’daki ana fabrikanın 2 saatlik bile olsa greve gitmesi, Golf de dahil yüzlerce arabanın gecikmesi anlamına geliyor. Bu da ne kadar ciddi etkileri olabileceğinin göstergesi.

Grevler, şirketin Almanya’daki faaliyetlerinin geleceği konusunda çalışanlar ile yönetim arasındaki anlaşmazlık sonucunda geldi. Sendika, geçen hafta içinde 2025 ila 2026 arasındaki ikramiyelerden vazgeçme de dahil olan 1,5 milyar euro’luk tasarruf sağlayacak önlemleri şirkete önermişti.

Ancak otomobil üreticisi bunları reddetti. Bunun yerine pazar payını korumak için maliyetleri düşürmesi ve kârı artırması gerektiğini belirterek %10’luk bir ücret kesintisi talep etti. Bu da sendikayı ve çalışanları kızdırdı. Eğer bir sonraki görüşmelerde anlaşılamazsa 24 saatlik veya süresiz iş bırakma gibi eylemler görebiliriz. Yani satışları düşen ve kârı azalan şirketin üretiminin de düşme ihtimali var.