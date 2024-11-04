Volkswagen'in son dönemde içine düştüğü darboğazın nedeni olarak onlarca yıldır devam eden yapısal sorunlar gösterildi.

Volkswagen için işler kötü gidiyor demek, firmanın açıkladığı son rakamlara ve gelen son haberlere baktığımızda biraz işi hafife almak olur. Firmanın vergi sonrası kârı tam yüzde 63,7 düşerken araç satışları da yüzde 8,3 düşüş gösterdi. Yılın ilk dokuz ayında kârı yüzde 30,7 oranında düşen firmanın satışlarındaki düşüş ise aynı dönemde yüzde 4,4 oldu.

Bild'e açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, "Onlarca yıllık yapısal sorunlar" nedeniyle satışların Avrupa'da düştüğünü ve Çin'de beklediklerini bulamadıklarını belirtti. 56 yaşındaki CEO, bu durumu düzeltmek için kolları sıvamış durumda.

Yüksek personel maliyeti ve düşen satışlar krize yol açtı

Blume, açıklamasında "Örneğin, burada [Almanya’da] işçilik maliyetlerimiz, Avrupa'daki diğer lokasyonlarımızın ortalamasının genellikle iki katından fazla. Rakiplerimizle kıyaslandığında, geliştirme ve satış maliyetlerimizde ve diğer maliyet alanlarında da harekete geçme ihtiyacı var. Maliyet ve kapasite ayarlama hedefi belirlendi." ifadesini kullandı.

Dieselgate skandalı sonrasında büyük bir mali yükün altına giren Alman devi, sonrasında da beklediği performansı sergileyememişti. Blume tarafından açıklanan maliyet düzenlemelerini destekleyen bir diğer isim ise firmanın İK departmanının başındaki Gunnar Kilian'dan geldi. Kilian, hızlıca yeniden yapılanmak için kolları sıvamaları gerektiğini ve iş gücünün de kesintileri kabul etmesinin gerektiğini belirtti. Firma, sendikadan gelen yüzde 7'lik zam talebini reddetmiş ve maaşları yüzde 10 azaltmayı gündeme almıştı. Firma bunun için tatil ödemelerini ve indirimli araç satışlarını sonlandırma gibi yöntemler uygulamayı planlıyor.