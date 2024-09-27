Volkswagen, T1'den esinlenerek tasarladığı hafif ticari otomobili ID.Buzz'u Türkiye'ye getirdi. İki farklı donanım seçeneğine sahip olan otomobil, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, bundan birkaç yıl önce düzenlediği bir etkinlikte ID.Buzz isimli ticari otomobilini tanıtmıştı. Bu otomobil, Volkswagen'in ikonik köfteci arabası T1'e benzerliğiyle dikkat çekmişti.

Şimdiyse Volkswagen, bu ikonik otomobili Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. 1 Ekim itibarıyla resmî olarak satışa sunulacak ID.Buzz, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Volkswagen ID.Buzz Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 210 kW 286 PS, Elektrikli Cargo, Otomatik 1.950.000 TL 210 kW 286 PS, Elektrikli Pro, Otomatik 3.600.000 TL

Karşınızda Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen'in elektrikli hafif ticari otomobili, oldukça modern ancak bir o kadar da minimalist bir tasarıma sahip. LED destekli aydınlatmalara ev sahipliği yapan ID.Buzz, T1'deki gibi ortaya hizalanmış ve büyük boyutlu bir Volkswagen logosuna ev sahipliği yapıyor. Yana doğru açılan kapılan, versiyona göre değişen oturma düzeni ve opsiyonel cam tavan da dikkat çeken tasarım detayları arasında.

Volkswagen'in yeni hafif ticarisi, oldukça şık ve sade bir kabine sahip. Bu bağlamda; direksiyonun arka kısmında oldukça küçük boyutlu ve tam dijital bir gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Tablet boyutundaki bilgi-eğlence ekranı ise yolculukları keyifli hâle getirmeyi başaracak.

Volkswagen ID.Buzz'da 210 kW kapasiteli elektrik motoru bulunuyor. 286 PS güç üreten bu motor, 85 kWh'lık bataryalarla eşleştirildi. Şirketin açıklamasına göre Volkswagen ID.Buzz'un menzili, 420 kilometre civarında olacak.