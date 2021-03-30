Volkswagen, SUV Ailesinin Yeni Üyesi Taigo'yu Tanıttı

Otomobil piyasasında son derece önemli bir rol oynayan Volkswagen, önümüzdeki sene içerisinde SUV ailesine yeni bir üye ekleyeceklerini açıkladı. SUV Coupe modelinde olacak yeni otomobilin ismi Taigo olarak belirlenirken, yeni modelin 2022 yılı içerisinde ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, önümüzdeki dönemde SUV ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. 2019 yılının başlarında Türkiye’de satışa sunulan T-Roc ile B segmentinde güzel bir ritim yakalamayı başaran Volkswagen’in yeni hedefi, SUV Coupe segment bir otomobil sunmak.

2021 yılının sonlarına doğru Avrupa’da, 2022 yılında da ülkemizde satışa sunulacak yeni SUV Coupe’nin ismi de belli oldu. Volkswagen, Nivus model otomobilinden esinlenerek tasarladığı yeni modelin ismini Taigo koydu.

Taigo, önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak

Volkswagen, uzun süredir her segmente hitap eden SUV modelleri ile birlikte Türkiye piyasasında etkin bir rol oynuyor. İlk önce Touareg, ardından Tiguan, geçtiğimiz sene T-Roc ve şimdi de Taigo ile birlikte SUV ailesi bir hayli büyüyecek gibi duruyor.

Volkswagen tarafından gelen açıklamaya göre yeni Taigo, standart donanımda full LED farlar, tamamen dijital kokpit ve çok fonksiyonlu sürüş destek sistemi sunuyor. Yeni modelin sadece çizimleri paylaşıldı ancak Volkswagen’in önümüzdeki yaz aylarında yeni SUV üyesi Taigo’yu resmi olarak tanıtması bekleniyor.