Volkswagen, sportif tasarımlı minibüsü Transporter T6.1 Sportline’ı duyurdu. Son derece ilgi çekici bir tasarıma sahip olan T6.1 Sportline, iç mekanda da bazı özelleştirmeler sunuyor.

Alman otomotiv devi Volkwagen’in Transporter T6.1 modeli, halihazırda segmentinin en popüler modellerinden biri konumunda. Yine de klasik Transporter yerine daha sportif bir araç arayanları da düşünen şirket, Volkswagen Transporter T6.1 Sportline’ı ortaya çıkardı.

Daha sportif bir görünüm için yere 30 milimetre daha yakın olan Transporter T6.1 Sportline; siyah jantları, kırmızı tasarım detayları ve keskin hatlara sahip gövde kiti ile popüler minibüs modelini adeta iri kıyım bir spor otomobil haline getirmiş durumda.

Volkwagen, sportif gövde kitini özel iç mekan tasarımı ile tamamlamış durumda. süet tasarım detaylarına sahip Nappa bal peteği deri koltuklar, dijital kokpit, gelişmiş ses sistemi, ısıtmalı ön koltuk, Discover Media navigasyon sistemi gibi özellikler, T6.1 Sportline’ı yalnızca görünüş olarak değil, deneyim olarak da daha niş bir minibüs haline getiriyor.

Daha da sert bir görünüm isteyenler için ikinci bir yükseltme seçeneği daha sunan Volkwagen, T6.1 Sportline Black Edition ile koyu renkli klima tasarımı, mat siyah tasarım detayları, “black edition” çıkartmaları, daha gelişmiş bir navigasyon sistemi ve Eibach coilover süspansiyonu gibi bazı ek özellikler de sunuyor.

Peki performans konusunda nasıl bir yükseltme ile karşılaşıyorsunuz? Tam olarak “0” yükseltme. Orijinal modelin 201 beygir güç sunan 2.0 litrelik TDI motoru korunmaya devam ediyor. 7 vitesli bir DSG şanzımana sahip olan araç, 100 Km/s hızlanmasını 8,9 saniyede gerçekleştiriyor. Volkwagen T6.1 Sportline, Transporter T6.1 Sportline başlangıç fiyatına sahipken; T6.1 Sportline Black Edition’ın 49.450 sterlin başlangıç fiyatı bulunuyor.