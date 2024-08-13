Volkswagen, Trinity elektrikli otomobil projesini programdaki gecikmeler nedeniyle 2030'ların başına erteledi.

Alman otomotiv devi Volkswagen, Trinity adını verdiği elektrikli otomobil projesini ertelemeye karar verdi. Yeni nesil ID.4 modellerinin piyasaya çıkışını da erteleyen firma, planlarını 2030'ların başlarını hedef alarak düzenleme yolunda ilerliyor.

Şirket içi kaynaklardan gelen açıklamaya göre Volkswagen, Trinity projesi kapsamında, yeni SSP platformunu kullanarak yeni bir ID.4 ve ardından da başka bir elektrikli SUV piyasaya sürmeyi planlıyordu. Eski CEO Herbert Diess, böylece farklı elektrikli araç platformlarını birleştirmeyi amaçlıyordu.

Şimdilik MEB platformu ile devam edilecek

Projenin ilk hâline göre Alman devi, 2026 yılında yeni bir aracı piyasaya sürecekti. Deiss'in yerini alan Oliver Blume ise grubun zor durumdaki yan kuruluşu Cariad'da yaşanan yazılım sorunları nedeniyle bu aracın piyasaya çıkışı ertelenmişti. Şimdi ise bu boşluğun doldurulması için MEB platformu yenilendi ve bu platformdan çıkan başka bir ID.4 modeli 2026'da karşımızda olacak.

Volkswagen'in yönetim kuruluna sunulan bir iç belgede, yöneticiler SSP platformunda hemen yeni bir büyük araç piyasaya sürülmesine gerek kalmadığını gerekçe gösterdi ve başka bir ID.4 ve SUV'nin piyasaya sürülmesini 2030'ların başına ertelediklerini belirtti. Öte yandan bu belge henüz doğrulanamadı.

Pazartesi akşamı Volkswagen'in elektrikli otomobil pazarındaki düşük talep ve maliyetleri azaltma çabaları nedeniyle yeni modellerin lansmanını erteledi.