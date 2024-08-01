Ford Transit Custom'un platform kardeşi, Türkiye'de üretilen Volkswagen Transporter tanıtıldı. Araç, özellikle motor seçenekleri açısından her türlü talebe yanıt verecek gibi görünüyor.

7. nesil Volkswagen Transporter resmi olarak tanıtıldı. Benzinli Plug-in hibrit, dizel ve tam elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak araç, halihazırda satışta olan Ford Transit Custom ile aynı platform üzerine inşa edildi ve Ford Otosan'ın Kocaeli'deki fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç edilecek.

Kullanım amacına göre üç veya beş koltuklu geleneksel panelvan, altı koltuklu çift kabinli bir van ve dokuz koltuklu bir minibüs olmak üzere üç farklı seçeneği bulunacak araç maksimum 9 bin litre yük taşıma hacmi, 1330 kg yük taşıma kapasitesi ve 2800 kg römork çekme kapasitesi sunuyor.

Karşınızda hem hibrit hem dizel hem elektrikli versiyonu olan yeni Volkswagen Transporter

2.0 litrelik dizel motor seçenekleri önden çekişli olarak 109, 148 ve 168 beygir güç sunabiliyorken dört tekerden çekişli modeller ise 148 ve 168 beygirlik güç seçeneklerine sahip.

Plug-in hibrit motor seçeneğinde ise 2,5 litrelik benzinli motora 16,5 kWh bataryadan tek bir elektrikli motor eşlik ediyor ve ön tekere 229 beygir güç sunuyor. Volkswagen, hibrit versiyondaki bataryanın menzili konusunda bilgi vermese de Transit Custom'da şehir içinde 56 kilometreye kadar menzil sunduğu açıklanmıştı.

Yeni Transporter'ın tam elektrikli versiyonunda ise tüm seçeneklerde tek bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor 134, 215 ve 282 beygirlik farklı güç seçenekleri sunsa da tüm seçeneklerde 336 kilometre menzilli 64 kWh'lik batarya standart olarak geliyor ve 125 kW'a kadar hızlı şarja destek veriyor.