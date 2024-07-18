Volkswagen, Çinli iş ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group ile özel bir coupe SUV tanıttı. "ID.UNYX" olarak isimlendirilen otomobil, ne yazık ki sadece Çin'de satılacak.

Alman otomobil devi Volkswagen, Çinli iş ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group ile dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında da "ID.UNYX" olarak isimlendirilen bir coupe SUV geliştirildi. Düzenlenen bir etkinlikte, etkileyici bir tasarıma ve modern teknolojilere sahip bu otomobil resmen tanıtıldı. Peki Volkswagen ID.UNYX tüketicilere neler vadediyor?

Volkswagen ile Anhui'nin ilk ortak üretim otomobili olan ID.UNYX, oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; aracın ön kısmında bir şerit LED aydınlatma ve yine LED destekli farlarla karşılaşıyoruz. Kavisli bir tasarıma sahip olan gövde, yarı gizli kapı kollarına ev sahipliği yapıyor. Aracın arka kısmında ise oldukça etkileyici bir ışık barı görüyoruz. Volkswagen ID.UNYX, oldukça sportif bir görünüme sahip.

Karşınızda Volkswagen ID.UNYX

Volkswagen ID.UNYX'in iç tasarımı da oldukça modern görünüyor. Oldukça küçük bir dijital gösterge ekranına sahip olan otomobilde, sürücüye dönük tasarlanmış nispeten büyük bir bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşıyoruz. Orta konsolda vites topuzu gibi parçalar bulunmuyor. Böylelikle oldukça geniş ve kullanışlı bir kabin oluşturulmuş.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre ID.UNYX hem tek motorlu hem de çift motorlu seçeneklere sahip olacak. Tek motorlu varyantta 170 kW kapasiteli bir elektrik motoru, aracın arka kısmında yer alacak. Çift motorlu varyantta ise arkadaki elektrik motoruna 80 kW kapasiteli bir motor daha eşlik edecek. Yapılan açıklamaya göre çift motorlu varyantın 0-100 km/s hızlanma süresi 5,6 saniye olacak.

Volkswagen ID.UNYX, tüm motor seçenekleri için 82,4 kWh kapasiteli bir batarya paketi ile eşleştirildi. Bu batarya paketi tek motorlu versiyonda 620 kilometre, çift motorlu versiyonda ise 565 kilometre civarında menzil sunacak.

Volkswagen ile Anhui'nin ortak açıklamasına göre bu etkileyici özelliklere sahip SUV, 28.790 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Size can sıkıcı bir haber verelim. Volkswagen ile Anhui, bu otomobili Çin'e özel olarak tasarladı. Yani aracı Çin dışında göremeyeceğiz.