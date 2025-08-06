Otomotiv dünyası, yeni modellerin tanıtım tarihleri yaklaşırken art arda gelen sızıntılarla hareketlenmeye devam ediyor. Bu kez gündemde, Volkswagen’in kompakt SUV sınıfındaki popüler modeli T-Roc var. Yeni nesil T-Roc’a ait olduğu iddia edilen görseller, resmi tanıtım öncesinde internete düştü.

Volkswagen’in yakında tanıtılması beklenen yeni T-Roc modeli, tanıtım öncesi sızdırılan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Turuncu renkteki R-Line versiyonuyla dikkat çeken araç, markanın yeni tasarım anlayışını yansıtıyor.

Yeni T-Roc’ta çift ekranlı gösterge paneli ve modern bir konsol tasarımı öne çıkıyor. Sızdırılan görüntülerde, Volkswagen’in önceki modellerinden tanıdık iç tasarım detaylarının büyük ölçüde korunduğu fark ediliyor.

Yeni T-Roc yolda

Dış tasarımda ise daha keskin hatların öne çıktığı bir yapı tercih edilmiş. Araçta Toyota'nın benimsediği sisteme benzer tam hibrit bir güç ünitesi bulunacak. Bu sistemde turbo destekli 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ile elektrikli motor birlikte çalışacak. Bataryası ise sürüş sırasında şarj edilebilecek.

Giriş seviyesinde 201 beygir güç sunması beklenen yeni T-Roc’un, 268 beygirlik daha güçlü bir versiyonunun da piyasaya çıkacağı konuşuluyor.

Yeni hibrit altyapının, önümüzdeki dönemde Golf ve Skoda Octavia gibi modellerde de kullanılması planlanıyor. Aracın resmi tanıtımının ise ağustos ayı sona ermeden yapılması bekleniyor.